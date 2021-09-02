Коронавирус в Твери, последние новости на 2 сентября 2021: опасный фарш и как сотруднику коллежа получить доплату в 5000 рублей

О главном в Тверской области на утро 2 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 850 случаев заражения (+187 за сутки).

Выздоровели 54 129 пациентов (+158 за сутки).

На карантине - 5181 человек (- 25 за сутки).

Умерли 1540 человек (+4 за сутки).

Прививку сделали 368 533 человека, за последние сутки – 1 257 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 672 случая (+46 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4630 (+25),

Ржев - 3352 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2762 (+5),

Калининский район - 2674 (+6),

Кимры - 2180 (+4),

Торжок - 2042 (+6).

Графика: Яндекс

В Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора отобрали в одном из сетевых магазинов Вышнего Волочка пробы мясной продукции.

В ходе исследования образцов экспертами Тверской межобластной ветлаборатории в фарше из мяса кур и в "Домашнем" фарше, произведенных в Верхневолжье, были выявлены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

С 1 сентября 2021 года педагоги колледжей и вузов Тверской области, занимающиеся кураторством групп, будут получать ежемесячную надбавку к окладу - 5000 рублей.

Надбавку, которую получат 936 кураторов, профинансирует федеральный бюджет. Всего в регионе на эти цели направят 28,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Тверской области педагоги школ, колледжей и детских садов получат единовременную выплату - по 10 тысяч рублей. Другим сотрудникам этих образовательных организаций выплатят по 5 тысяч рублей. Налоги с этих выплат заплатит регион. То есть педагоги получат на руки по 10 и 5 тысяч рублей "чистыми". Об этом в телеэфире объявил губернатор Игорь Руденя.

Графика: ПТО

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