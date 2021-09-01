Коронавирус в Твери, последние новости на 1 сентября 2021: поддельные сертификаты, высокий риск смерти после COVID-19

Последние данные о коронавирусе в Твери на 1 сентября 2021.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 663 случая заражения (+191 за сутки).

Выздоровели 53 971 пациент (+257 за сутки).

На карантине - 5156 человек (- 69 за сутки).

Умерли 1533 человек (0 за сутки).

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 367 276 человек, за последние сутки – 1 149 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 629 случаев (+72 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4605 (+6),

Ржев - 3349 (+28),

Вышневолоцкий городской округ - 2757 (+4),

Калининский район - 2668 (+20),

Кимры - 2176 (+7),

Торжок - 2034 (+3).

Графика: Яндекс

Поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса купила 26-летняя жительница Бологовского района Тверской области. Чем заработала себе проблемы с уголовным кодексом.

Факт подделки сертификата выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Твери совместно с бологовскими коллегами.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Санкции этой статьи предполагают разное наказание - от штрафа (до 80 тысяч рублей) до исправительных работ или даже полугода ареста.

Напомним, ранее врач и медсестра Весьегонской ЦРБ попались на подделке сведений о прохождении пациентами вакцинации от коронавируса.

О высоком риске смерти в течение полугода после перенесённого коронавируса заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

В интервью он, в частности, сказал:

- На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти.

Он сообщил о появлении возможных осложнений в виде тромбов, поражениях нервной и сердечно-сосудистой системы. Министр подчеркнул, что тем, кто перенёс ковид, требуется пройти углубленную диспансеризацию.

Графика: ПТО

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