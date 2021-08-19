Медики ЦРБ подделывали информацию о вакцинации от коронавируса в Тверской области

Шесть человек оформили сертификаты о вакцинации, не проходя её. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач и медсестра Весьегонской ЦРБ в Тверской области попались на подделке сведений о прохождении пациентами вакцинации от коронавируса.

В августе 2021 года 55-летний врач больницы оформил липовые документы о вакцинации некой женщины. В махинации участвовала также 24-летняя медсестра, которая заполняла бумаги. Женщина "отблагодарила" медиков денежной суммой - пятью тысячами рублей.

В итоге сведения о прохождении женщиной вакцинации от COVID-19 были внесены в Единую государственную информационную систему, хотя никакой прививки эта дама не делала.

Факт подделки документов был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Следователи СКР по Тверской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

Известно также, что аналогичным образом была подделана информация о вакцинации еще пяти человек.