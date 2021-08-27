Дума Твери пересмотрела бюджет

На заседании. Фото: скрин видео/ tverduma

Основным вопросом повестки дня очередного заседания Думы Твери 27 августа значились изменения в бюджет. Их было много.

Людмила Конопатова, исполняющая обязанности руководителя департамента финансов администрации Твери, сделала доклад перед парламентариями. Из ее доклада следовало, что изменения связаны с поступлением межбюджетных трансфертов, увеличением собственной доходной базы и перераспределением средств внутри муниципального бюджета. На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прирост доходов составит свыше 245 миллионов рублей, расходы увеличатся на 208 миллионов. Изменения касаются практически всех муниципальных программ.

Большая часть поступлений в доходную часть городской казны, а это 137 млн рублей, - налоги на доходы физлиц, аренда, платные услуги.

Из значимых предстоящих расходов тверской казны: дополнительные 8,3 млн рублей пойдут на завершение строительства детского сада на Планерной; 59 млн рублей планируется выделить на модернизацию нитки водовода Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста; 6,9 млн рублей пойдут на закупку песка и пескосоляной смеси для посыпки дорог зимой. Выделяют деньги и на содержание светофоров города - в месяц содержание это составляет 1,8 млн рублей. В рамках программы по развитию культуры города увеличены расходы на ремонт памятника Афанасию Никитину.

Из резервного бюджетного фонда администрации Твери 15 млн рублей выделят на ремонт Казармы Берга (ул. Спартака, 45, к.1).

Увеличена сумма на выполнение мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания и Тверской Думы.

Вопросов по деньгам у парламентариев не было. Лишь депутат Олег Цурканов поинтересовался: каков коммерческий долг Твери, есть ли он?

Оказалось, у муниципалитета весь долг коммерческий, размещен в коммерческих банках, а это 378,4 млн рублей. Однако в 2021 году он уменьшается на 37 млн рублей. За изменения в бюджет проголосовали почти единогласно. Еще из интересного: на заседании депутаты одобрили Положение об инициативных проектах на территории Твери.

Этот документ был подготовлен в рамках правотворческой инициативы главы Твери. С 1 января 2021 года федеральным законодательством введена новая форма участия горожан в местном самоуправлении - инициативные проекты. В Положении прописаны правила участия в данных проектах.

Спикер городского парламента Евгений Пичуев. Фото: скрин с видео/tverduma

ОФИЦИАЛЬНО

Евгений Пичуев, председатель Тверской городской Думы (об итогах парламентского заседания 27 августа 2021):

- Сегодня депутаты рассмотрели проект решения об изменении бюджета города, который вносит значительные и достаточно позитивные коррективы. Увеличены расходы по очень важным отраслям: образование, коммунальное и дорожное хозяйство, социальная поддержка граждан. Кроме того, сегодня мы утвердили Положение об инициативных проектах на территории города Твери. Это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, которая введена федеральным законодательством 1 января 2021 года. Теперь такая возможность есть и у жителей Твери. Положением определены порядки выдвижения, внесения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.