Коронавирус в Твери, последние новости на 20 августа 2021: подделка сертификатов о вакцинации и трагическая гибель акушерки

Новости о коронавирусе в Тверской области на 20 августа 2021. Фото: Фото: VK/Андреапольские вести

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 186 случаев заражения (+218 за сутки).

Выздоровели 49 992 пациентов (+179 за сутки).

На карантине - 6720 человек (-27 за сутки).

Умерли 1474 человека (+12за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 764 случаев (+70 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4461 (+12),

Ржев - 3122 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 2666 (+1),

Калининский район - 2525 (+14).

Кимры - 2106 (+3),

Торжок - 1987 (+1).

Графика: Яндекс

Медики ЦРБ подделывали информацию о вакцинации от коронавируса в Тверской области. Махинация вскрылась, идёт разбирательство.

Врач и медсестра Весьегонской ЦРБ в Тверской области попались на подделке сведений о прохождении пациентами вакцинации от коронавируса.

В августе 2021 года 55-летний врач больницы оформил липовые документы о вакцинации некой женщины. В махинации участвовала также 24-летняя медсестра, которая заполняла бумаги. Женщина "отблагодарила" медиков денежной суммой - пятью тысячами рублей.

В итоге сведения о прохождении женщиной вакцинации от COVID-19 были внесены в Единую государственную информационную систему, хотя никакой прививки эта дама не делала.

Факт подделки документов был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Следователи СКР по Тверской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

Известно также, что аналогичным образом была подделана информация о вакцинации еще пяти человек.

Во время урагана в Андреаполе Тверской области погибла акушерка высшей категории. Трагедия произошла ещё 2 августа, однако соболезнования коллег и властей были опубликованы лишь на днях.

Администрация и коллектив Андреапольской ЦРБ выразили соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной акушерки высшей категории Ирины Сергеевны Крючковой. Некролог опубликован в группе "Андреапольские вести".

Женщина погибла во время смерча в Андреаполе. На улице Промысловой, которую стихия потрепала серьезнеев всего, Ирина Крючкова получила смертельные травмы.

36 лет Ирина Сергеевна проработала в акушерском отделении Андреапольской ЦРБ.

- Она всю свою жизнь оставалась верна выбранной профессии, посвятив себя медицине,- вспоминают о ней коллеги.

Напомним, что в результате стихии погибли три человека, двое из них - жители Андреаполя и один - из Осташкова.

Графика: ПТО

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