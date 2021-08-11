Энтузиасты взялись спасать уникальный замок в Тверской области

Здание по своей архитектуре уникально для Верхневолжья. Фото: VK/Денис Ивлев

Не так и давно, еще в 1990-х, в Удомельском краю на озерах Волчино (из нее река Волчина вытекает) и Сестрино, в 180 км к северо-западу от Твери, располагался гремевший на весь СССР дом отдыха «Голубые озера», а еще веком ранее там была вотчина царского генерала Ивана Терентьевича Сназина. Там же ныне стоит обветшалый, но всё же сохраняющий очертания былого великолепия замок, построенный последним владельцем имения Владимиром Федоровичем Гаслером…

С середины 90-х замок был заброшен и покинут, но энтузиасты во главе с руководителем Вышневолоцкого краеведческого общества, экскурсоводом и историком Денисом Ивлевым решили, что так дело не пойдет.

Напомним, что мы уже писали про Ивлева и его команду единомышленников. Они восстанавливают усадьбу Рябушинских в Вышнем Волочке.

То, что взялись исправить ситуацию с замком Гаслера именно вышневолоцкие энтузисты, кстати, символично. Ведь в свое время, когда никакой Удомельской АЭС и в помине не было, эти места входили именно в Вышневолоцкий уезд…

Не будем сильно углубляться в историю, но всё же обрисуем картину для понимания читателем.

В XIX - начале XX века Ивановское было образцовым прекрасным имением с мостом через протоку, дорогой, парком, аллеей, площадкой для игр, двумя прудами с чайными островками и перекидными мостиками, замком-дворцом и другими постройками… Неразумные люди и безжалостное время стерли это всё почти начисто. Почти…

Земли из дворцовых вотчин рядом с озером Волчино были пожалованы императором Павлом I дворянину Ивану Терентьевичу Сназину в 1797 году за преданность и службу. При этом он также получил чин генерал-майора и 1000 крепостных крестьян в придачу. Что интересно, было ему тогда всего-то 23 года. Видимо, сыграло роль то, что Сназин начинал свою «карьеру» в бедной «шутовской армии» опального у своей матери Екатерины II царевича Павла, будущего самодержавца.

Иван Терентьевич объединил разные села и деревни в единое поместье с центром в сельце Ивановское. Имя ему дал в честь себя любимого.

Впоследствии его внучка Софья Павловна вышла замуж за устроившегося в имение Ивановское управляющим Владимира Федоровича Гаслера (у него были голландские корни). Это был человек неординарной судьбы. Герой русско-турецкой войны 1877-78 годов. Участвовал во взятии Плевны. Особо отличился в сражении во время героического зимнего перехода российской армии через горы южнее Шипки. Тогда Гаслер обморозил руки, но приказал солдатам привязать себя к поводьям и так продолжил управлять конем, командуя своим отрядом. За переход через Балканы был награжден именной саблей, украшенной драгоценными камнями.

После войны он, будучи небогатым помещиком по соседству со Сназиными, и приехал к ним наниматься управляющим.

Гаслер был одним из сподвижников выдающегося политика Российской империи, реформатора Петра Столыпина, земским деятелем… После революции он не эмигрировал из России, его не расстреляли большевики, он мирно скончался в Ленинграде, где и похоронен. Там же живут его потомки.

При Гаслере усадьба Ивановское расцвела еще больше, он наладил отличное хозяйство. Он же и перестроил трехэтажный дом-дворец Сназиных в замок в псевдогерманском готическом стиле.

Краевед Денис Ивлев рассказал нам, что в Тверской области подобных архитектурных решений больше не встретишь, поэтому здание уникально для Верхневолжья:

- Я со своими сподвижниками и волонтерами там еще прошлым летом убрали мусор на территории, выкорчевали деревца, которые росли прямо на доме и крыльце. В этом году продолжили. Там сохранились стропила от кровли, саму кровлю украли металлосборщики. Необходимо было найти баннеры (пленка) и накрыть дом от осадков, чтобы остановить его разрушение. С этим делом нам очень помог московский активист, документальный фотограф Федор Савинцев. Он к нам в усадьбу Рябушинских приезжал снимать, вот и узнал о замке. Федор приобрел и привез нам эти баннеры из Москвы. Я и мои товарищи - мастер на все руки Иван Цветков и плотник-краснодеревщик Виктор Андроник - три дня накрывали ими крышу замка. Закрыли пока процентов на 80. Также успели еще убрать деревья, которые вдоль фасада растут, и от них сам дом мокнет и штукатурка больше отваливается. Далее у нас есть планы по полной консервации здания с установкой стендов с информацией о его истории. Естественно, будем приводить территорию в порядок, внутри надо мусор тоже убрать, завалы разобрать. Остается вопрос: закрывать ли замок или оставить его открытым для свободного посещения? Все-таки дом находится в парке, а у нас народ, даже если замок и какие-то предупреждающие надписи есть, всё равно взломает.

Денис сообщил, что сейчас он с единомышленниками из Вышневолоцкого краеведческого общества через администрацию Удомельского городского округа пытается собрать информацию, кому эта территория и замок сейчас принадлежат, на каком балансе это всё находится. Ведь дом отдыха был объявлен банкротом, а значит, находился под внешним управлением.

- Когда у нас будет полное понимание, мы планируем встретиться с главой Удомельского городского округа, - сказал краевед. - Я надеюсь, он пойдет нам навстречу, потому что само по себе здание знаковое и для Удомельской земли, и для всей области. В свое время этот замок был одним из символов Тверской губернии. Его даже на открытках печатали.

Денис отметил, что в будущем, если всё пойдет по плану, есть идея сделать в замке Гаслера что-то вроде летней резиденции для художников, какой-нибудь центр искусства:

- В общем, использовать его под культурные цели.

По словам краеведа, в замке - полная разруха, и мало чего интересного осталось:

- Хотя для специалиста-реставратора все-таки есть на что опереться. Там сохранилась керамическая плитка, элементы резьбы, даже двери, правда в ужасном состоянии. Много чего украли... Но всё же интерьеры можно воссоздать. Тем более что, как мы успели узнать, местные жители поддерживают идею восстановления замка. И от него уже можно начать облагораживать и саму прилегающую территорию бывшего имения. Тем более что мы туда экскурсии водим.

Денис признался, что пока не знает точно, на какие средства будут проводить консервацию замка:

- С грантами у нас пока не выходит, но, думаю, будем действовать по той же схеме, что и с усадьбой Рябушинских. То есть собирать пожертвования. Привлекать волонтеров.

Как помочь средствами энтузиастам, можно узнать в паблике Дениса Ивлева в соцсети.