В Тверской области уникальную усадьбу восстанавливают на голом энтузиазме

Вот таким увидела дом-усадьбу Рябушинских моя коллега пару лет назад. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На окраине Вышнего Волочка за рощицей на взгорке возвышается единственная в Верхневолжье усадьба одного из братьев Рябушинских из известнейшего в царской России рода купцов, капиталистов и общественных деятелей.

Сейчас здание усадьбы на безвозмездной основе передано в пользование Вышневолоцкому краеведческому обществу имени Сердюкова. Его глава местный экскурсовод и краевед Денис Ивлев с активистами - мастером на все руки Иваном Цветковым и плотником-краснодеревщиком Виктором Андроником - на голом энтузиазме занимаются сохранением и реставрацией особняка.

Вот как выглядит усадьба этой зимой вечером со сделанным освещением. Фото: FB/Денис Ивлев.

А ведь этот памятник истории мог исчезнуть.

- Тогдашние городские власти во главе с Борисовым собирались снести усадьбу, - рассказал «КП»-Тверь» Денис Ивлев. - У нас была нешуточная борьба за него с привлечением активистов-градозащитников из столицы. Когда шум дошел до Москвы, тогда уже губернатор вызвал по этому поводу к себе Борисова и дом сохранили. Кстати, параллельно мы тогда боролись еще за один интересный объект - дом-храм купца Малышева в центре Вышнего Волочка. Но там отстоять дом не удалось.

Денис Ивлев с любовью изучает историю родного края, в том числе исследует судьбу купеческих династий, связанных с Вышним Волочком. Фото: FB/Денис Ивлев

В спасении дома Рябушинских немалую роль сыграла и «Комсомольская правда»-Тверь», мы привлекли к проблеме внимание общественности и властей серией тревожных публикаций.

В итоге, у усадьбы Рябушинских судьба сложилась гораздо лучше, чем у дома Малышевых.

Когда домом Рябушинских занялся Денис Ивлев со своими помощниками, здание было в ужасном состоянии, но сейчас ситуация лучше.

В доме были в некоторых местах был провален потолок. Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Мы сначала своими силами законсервировали здание, так как крыша уже была провалена, некоторые стены были доведены до аварийного состояния, там где текла кровля, провалились полы. Плюс кто-то умудрился еще в 1990-е часть фундамента вывезти. Мы постепенно более-менее приводим его в нормальный вид.

Денис говорит, что расходов много, конечно. Приходится просить о помощи у себя в соцсети. Для привлечения средств на реставрацию усадьбы активисты также пытались запустить краудфандинговый проект.

По словам Дениса Ивлева, для полноценного восстановления усадьбы необходим проект реставрации:

- Правда, он стоит нешуточных денег - несколько миллионов рублей. Плюс надо найти и фирму, которая займется. К нам приезжали реставраторы, которые предлагали все сломать, перебрать и собрать заново. Но нас, конечно, это не устраивает. Мы спасали именно это здание и хотим, чтобы его исторический облик был сохранен.

Вот такие красивые рамы сохранились в кабинете Рябушинского. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Один из архитекторов, который откликнулся и готов помочь ребятам, это Владимир Якубени - один из представителей старой реставрационной интеллигенции. Он, к примеру, еще в советское время готовил проект реставрации Богоявленского собора в Нило-Столобенской пустыни.

А что насчет господдержки?

- Мы можем рассчитывать на грантовую поддержку, - ответил Денис. - И мы подавали заявки на гранты, но, к сожалению, ничего не вышло. Поэтому пока только на пожертвования что-то делаем.

Но у них получается. Энтузиасты потихоньку создают в усадьбе музей, даже порой водят экскурсии, а также организуют там арт-резиденции для современных художников. За три года несколько интересных выставок картин провели. В 2021-м также планируют.

Виктор Андроник за работой. Фото: FB/Денис Ивлев

Денис Ивлев сообщил, что усадьба построена в стиле дачного модерна с элементами, которые ориентированы на северную архитектуру.

Краевед склоняется к тому, что дом проектировал один из крупнейших мастеров стиля модерн конца XIX - начала XX веков в Москве Лев Кекушев:

- Он свои постройки маркировал - отмечал статуями львов. Может и здесь не случайно вход в особняк когда-то охраняли львы.

В 1920-м году их демонтировали и увезли в Ленинский, а ныне Венециановский сквер. Так они там и стоят.

Год строительства усадьбы краеведу точно не известен.

- В страховых документах она появляется достаточно поздно - 1915 году. Но она построена, конечно, раньше, потому что, к примеру, один камин датируется 1910 годом.

В советские времена в усадьбе сначала устроили клуб, потом сделали в подвале инкубатор для куриных яиц. Сам дом заселили.

- Здесь 11 квартир организовали, человек 100 временами проживало, - рассказал Денис. - При этом жили с малыми удобствами. Даже из туалетных комнат сделали квартиры, а туалет установили во дворе в 50 метрах от дома. Он и сейчас там.

Под конец нашего разговора Денис вспомнил, что в спасение усадьбы внес вклад и его последний жилец - пенсионер Александр Сокин:

- Он гонял разных товарищей, любителей поиска металлолома и бомжей. Если бы не он, думаю, дом бы растащили или случайно сожгли.

Александр Сокин. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сейчас в доме установлены сигнализация, камеры видеонаблюдения.

- Мы там сами часто находимся, сторожим, - добавил Денис. - Попытки забраться в дом были, конечно. Но полицейские оперативно отреагировали, быстро приехали и спугнули непрошеных гостей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рябушинские — династия купцов, банкиров, общественных деятелей, некогда одних из богатейших людей в России. Среди прочего владели Вышневолоцкой мануфакурой. Ее потомок - Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат.

Рябушинскими на окраине Вышнего Волочка был создан огромный рабочий городок на 3000 человек с жилыми зданиями, учебными заведениями, часовней, больницей, библиотекой, яслями и т.д.

Усадьба была построена для руководителя мануфактуры - Сергея Павловича Рябушинского. Этот человек был не только, как бы сейчас сказали, олигархом, но и творческой личностью. К примеру, занимался скульптурой. Собирал старинные иконы и современную живопись.

В 1916 именно он вместе с братом Степаном основал автомобильный завод АМО (позднее – ЗИС, ЗИЛ).

Рябушинские оставили значительный след в истории России. Дома Рябушинских в Москве до сих являются яркими жемчужинами архитектуры столицы.