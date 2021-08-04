Тверской актёр Тарас Кузьмин снимается в новом сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие"

Тарас Кузьмин человек весёлый, но в этот раз ему предстоит сняться в настоящем триллере. Фото: VK/Тарас Кузьмин

Тверской актёр театра и кино Тарас Кузьмин снимается в новом сериале режиссёра Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".

Жанр многосерийного фильма обозначен как драма и триллер. Сериал повествует о молодой учительнице, которая обвинила нескольких весьма влиятельных мужчин в зверском преступлении - групповом изнасиловании.

Расследование, которое ведёт опытный следователь, идёт очень неоднозначно. Каждое новое обстоятельство приоткрывает новую тайну.

Главная роль в сериале - у актрисы Светланы Ивановой. Она исполнила роль жены Валерия Харламова в "Легенде №17", снималась также в фильме "Аванпост" (Ольга).

Кроме Тараса Кузьмина в сериале также снимаются Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Андрей Козлов, Мария Голубкина, Глеб Бочков, Борис Щербаков и другие.

Сериал Валерия Гай Германика снимает для онлайн кинотеатра KION. Съёмки проходят в Москве и Крыму.