Коронавирус в Твери, последние новости на 5 августа 2021: разрушительную силу урагана в Андреаполе засняли с воздуха, а стройку мультимедийного парка - с земли

Вот такие разные фото в Твери и Андреаполе. Фото: FB/Евгений Тишковец; ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 657 случаев заражения (+252 за сутки).

Выздоровели 46537 пациентов (+228 за сутки). На карантине - 6774 человек (+20 за сутки).

Умерли 1346 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 509 случаев (+77 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4151 (+23),

Ржев - 2896 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2573 (+4),

Калининский район - 2349 (+11).

Кимры - 2011 (+19),

Торжок - 1936 (+6).

Графика: Яндекс

В сети продолжают появляться новые фото и видео последствий пронесшегося по окраине Андреаполя мощного урагана. Виды сверху на картину разрушений выложил у себя на странице в соцсети и российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

3 августа на месте побывал корреспондент "КП"-Тверь", пообщался с пострадавшими и запечатлел последствия урагана снизу, а тут показан обзорный вид с неба.

Сверху отлично видно, как потрепало и порушило дома, как покосило множество деревьев.

Меж тем, областное правительство сообщило, что на окраине Андреаполя, где свирепствовал смерч, продолжаются восстановительные работы.

По информации от МЧС, уже вывезено около 2600 тонн различного мусора (разрушенные конструкции, ветки и другое), убрано 165 поваленных деревьев.

Всего к ликвидации последствий урагана привлечено свыше 340 человек и 78 единиц техники.

Власти в официальных сообщениях заверяют, что пострадавшим будет оказана всестороння поддержка.

По последним официальным данным, пять человек были доставлены в больницы Твери вертолетами санавиации.

По сведениям "КП"-Тверь", двое - пожилой мужчина и женщина - погибли в Андреаполе, еще один мужчина - турист из Москвы - в Осташковском районе.

В регионе открыта горячая линия: 8-4822-39-09-82 (на базе ГУ МЧС России по Тверской области).

Фото: FB/Евгений Тишковец

Фото: FB/Евгений Тишковец

Фото: FB/Евгений Тишковец

Фото: FB/Евгений Тишковец

Фото: FB/Евгений Тишковец

Накануне пресс-служба правительства региона распространила фото почти достроенного на набережной реки Лазури здания будущего мультимедийного парка «Россия – Моя история». Строительство ведётся активно. Парк планировали открыть уже осенью. Сейчас в павильоне прокладывают коммунальные сети, отделывают стены и устанавливают окна.

Напомним, подобные объекты построены в 23 регионах страны, но в ЦФО пока есть только один - в Москве.

В тверском парке должны появиться интерактивный музей, кассовый павильон, информационный пункт, торговые павильоны, фудкорт, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автомобильная и автобусная стоянки.

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