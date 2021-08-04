Дворянские парки Тверской области, которые необходимо посетить

Въезд в усадьбу в Василеве, где теперь также располагается знаменитый этнографический музей под открытым небом. Фото: VK/Музей "Василево"

У нас в Тверском крае из 6000 когда-то существовавших дворянских имений на сегодняшний день сохранилось не больше 170. А вот дворянских парков, по которым так любили гулять дамы с кавалерами, осталось всего около трёх десятков. Причём вблизи Твери их всего 12. А на Новоторжской земле, где расположен музей, сохранилось пять известных имений с парками, доступными для посещения.

Об этом нам рассказали сотрудники этнографического музея под открытым небом «Василево». А также напомнили об усадьбах, в которых интересно побывать.

Одно из них - знаменитое Знаменское-Раёк (не доезжая 15 км до Торжка). Эта усадьба расположена у дороги Москва - Санкт-Петербург. Она перестраивалась в 1787-89 годах сенатором Глебовым для молоденькой жены. Там был спланирован пейзажный парк, не говоря уже об образцовом дворце. Спроектировал всё это великолепие один из самых ярких и разносторонних представителей русского Просвещения архитектор-палладианец Николай Львов. Практически воплощал Франц Буци.

Севернее Торжка - тоже эталонное, но хуже сохранившееся имение дворян Львовых (родственников Николая Львова) из трёх частей: Василево - Митино - Прутня. Кстати, авторское решение тамошних удивительных усадеб приписывается опять же Николаю Львову.

Имение Никольское - Черенчицы - третье в этом ряду замечательных парковых комплексов, которое сам архитектор-палладианец отстраивал с 1783 по 1802 год, воплощая здесь свои мечты и фантазии. Оно расположено к западу от Торжка.

Четвертое - старинное имение Кузнечково, ныне Грузины. Расположено к югу от Торжка. Это родовое имение Шишковых, известное с 1693 года. Здесь же в 1740-46 годах построена каменная церковь Грузинской иконы Божией Матери. Эта святыня и дала название селу. Церковь была взорвана в советское время. Здесь Николай Львов в 1790-х годах распланировал пейзажный парк перед дворцом, оборудовав пруды в русле небольшой речушки Жаленки и соорудив в одну арочку мост. Самим Растрелли был построен трехэтажный дворец.

Императрица Елизавета Петровна гостила в Грузинах, бывала там позднее и Екатерина Великая.

Еще одно тоже очень известное имение расположено в Кувшиновском районе. Это Прямухино, имение дворян Бакуниных (с 1799 года). Поныне сохранился парк с Троицкой церковью 1826 года проекта всё того же Николая Львова, но уже воплощавшегося его другом и родственникам Александром Бакуниным.

Очень известно музифицированное с начала 1970-х годов имение Берново дворян Вульфов в Старицком районе. Это знаменитые пушкинские места. Здесь еще сохраняется уголок регулярного раннего парка с былой аллеей канделябровых лип, к счастью, оставшихся на картинах, размещенных в музейной экспозиции. В самом парке сохранились лишь две липы.

В этом же районе одна из самых впечатляющих построек неоготики - Преображенская церковь 1790 года в усадьбе Красная гора. Там сохранились полуразрушенный дом, хозяйственные постройки и часть пейзажного парка. Это творение знаменитого Юрия Фельтена, причём авторский повтор созданной ранее церкви Рождества Иоанна Предтечи Чесменского дворца близ Санкт-Петербурга. Но повтор, более проработанный и более устроивший амбиции автора.

Таким образом знаменательная победа русского оружия над турецким флотом вошла в усадебный быт русского общества.

Третье имение Старицкого района - знаменитое Чукавино на берегу Волги - редкий образец настоящего барокко в провинции, с парком и хозяйственными флигелями 1740 года. Это одно из старейших имений в каменном воплощении, чудом сохранившееся до наших дней, принадлежало дворянам Чоглоковым. Они имели родственные связи с самой императрицей Елизаветой Петровной. Этим объясняются размах и достоинство имения.

Есть ещё знаменитое имение в Зубцовском районе с частично сохранившимся парком - Волосово-Степановское. Принадлежало князьям Куракиным, придворным вельможам Екатерининского времени. Там тоже стоит побывать.

В общем, планируя выходные, обратите внимание на эти имения.