Как получить бесплатную школьную форму для детей из многодетных семей Тверской области

Форму должны начать выдавать с середины августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом учебном году школьники из многодетных семей снова получат бесплатную школьную форму. Комплекты выдадут ученикам с 1-го по 5-й класс. По сообщению областного правительства, таких ребят в регионе более 12 тысяч.

Первоначально сообщалось, что выдача школьной формы начнется 12 августа. Но на днях центр выплат «Тверская семья» опубликовал сообщение, из которого следует, что форму можно получить «с середины августа». В любом случае забрать свой комплект к 1 сентября вполне можно успеть.

Форму выдадут многодетным родителям, если их дети живут и учатся в Тверской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если вы будете в отъезде, не переживайте: оставить заявку на бесплатную форму можно до 15 октября.

В этом году порядок предоставления школьной формы был скорректирован с учётом опыта прошлого года, а также пожеланий родителей.

Кто может получить бесплатную школьную форму

Многодетные семьи, живущие в Тверской области. Форма полагается всем детям, которые в этом году будут учиться в 1-5-х классах.

Какие условия должны быть соблюдены

Получателем школьной формы будет один из родителей многодетного семейства. В браке состоять необязательно, но семья должна иметь статус многодетной в период с 1 января по 30 сентября текущего года.

Родитель-получатель не должен быть лишён родительских прав или ограничен в родительских правах. В отношении ребёнка (или детей) не должна быть установлена опека (попечительство). Дети не должны находиться на полном государственном обеспечении (то есть не могут быть подопечными учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Школа, в которой учится ребёнок, должна находиться в Тверской области.

Если семья только планирует оформить статус многодетной

Войти в данную программу в этом году смогут семьи, которые получат статус многодетных в августе-сентябре 2021 года. Их включат в дополнительные реестры, которые сформируют к 31 августа и 30 сентября. Основной реестр уже был сформирован на 1 августа.

Форму таким семьям выдадут до 15 октября.

Кто формирует списки

Этим занимаются школы. Удостовериться, что ваш ребёнок есть в реестре, можно в школе по месту обучения.

Какие документы и данные нужно предоставить

- Заявление о согласии на обработку персональных данных (заполняется в школе один раз при включении ребёнка в реестр на обеспечение школьной формой).

- Мерки (размер сорочки/блузки, обхват груди, обхват талии, рост).

Где будут выдавать форму

Получить комплект можно будет в школе, где учится ребёнок. Это нововведение. В прошлом году в Твери форму выдавали в единственном пункте, что вызвало толчею и очереди. Ситуацию решили исправить, распределив комплекты по школам.

Какой будет школьная форма

Комплект состоит из шести изделий. Девочкам выдадут жакет, юбку, сарафан или жилет, три блузы и жабо (последнее - только для младшеклашек с 1-го по 3-й класс). Мальчики получат пиджак, брюки, три рубашки и галстук.

Цвет можно выбрать на свой вкус: синий, чёрный, серый или бордовый.

Кто шьёт форму

«Китая» не будет. Центр выплат «Тверская семья» сообщает, что форму пошьют местные тверские компании. Им предоставят субсидии на возмещение затрат на закупку материалов, выполнение работ, производство и комплектацию формы (исходя из себестоимости).

По информации правительства Тверской области, стоимость одного комплекта школьной формы составляет 5 тысяч рублей.

Если форма не подошла

При ошибке с размером форму можно будет обменять. Для этого нужно прийти в школу и написать заявление на обмен. В течение месяца вам выдадут новый комплект.

Куда обращаться с вопросами и жалобами

Министерство семейной и демографической политики Тверской области: 8 (4822) 33-34-10.

Центр выплат «Тверская семья»: 8 (4822) 58-93-23, 58-93-30, 8-800-201-22-62.