Как в Твери получить бесплатную форму для школьников из многодетных семей, избежав толчеи

В первые дни выдачи формы в здании на Попова, 4 выстроились внушительные очереди. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области начали выдавать бесплатную школьную форму для школьников с 1-ого по 5-ый класс из многодетных семей. В Твери пункт выдачи организован в магазине при швейной фабрике на улице Александра Попова, дом 4. В районах региона форму выдают в школах.

В муниципалитеты области форму отправляли сразу комплектами, основываясь на заранее созданных списках. В Твери же родителям предоставили право выбрать всё на месте, в пункте выдачи.

Не удивительно, что в первые дни выдачи формы в здании на Попова, 4 выстроились внушительные очереди. Что совсем не хорошо, особенно, учитывая эпидемическую обстановку.

И если вы ещё не ходили получать форму, либо комплект вам не подошёл, «КП»-Тверь» подготовила инструкцию, как получить или обменять форму максимально быстро и просто.

1. Во избежание лишней толчеи, не отправляйтесь за формой всей семьёй. Чтобы выбрать комплект хватит одного родителя и ребёнка (детей), которым положена бесплатная форма. Оставьте взрослых детей и домашних животных дома. Если у вас подрастают малыши-дошколята, по возможности, попросите второго родителя или родственников приглядеть за ними. Вместо мамы за формой с детьми может прийти папа, но паспорт мамы должен быть у него с собой.

2. Изучите, что входит в школьный комплект, чтобы быстрее сориентироваться на выдаче. На каждого ребёнка вам положено по шесть наименований вещей. Для девочек начальных классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек средних классов – то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков — пиджак, брюки, три сорочки (белая и две голубые) и галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области.

3. Если вы хотите соответствовать рекомендациям вашей школы относительно школьной формы, заранее уточните там её желаемый цвет. На пункте выдачи вам предложат форму четырёх цветов: синего, чёрного, серого и бордового. Отметим также, что правила школы относительно вида школьной формы являются лишь рекомендательными и требовать полного соответствия от вас никто не вправе.

4. Если вы пришли на пункт выдачи и не нашли себя в списках, не тратьте время на выяснения и скандалы. Чаще всего виной такой ситуации может быть неточность в фамилии или данных о прописке ребёнка при составлении списков. Вам на месте предложат заполнить новое заявление и оповестят, когда будет готова форма. Консультируют по вопросам выдачи бесплатной школьной формы по телефону горячей линии 8-800-201-22-62.

5. Захватите документы. Родителям при получении необходимо иметь при себе паспорт и свидетельства о рождении детей, на которых положена школьная форма. Потребуется также СНИЛС детей.

6. Вы успешно получили комплект, но он не подошёл? Не бегите менять комплект в пункт выдачи. Если форму ребёнок не носил, и она полностью сохранила товарный вид, новый комплект вам предоставят в течение 15 дней. Но для этого необходимо обратиться с заявлением в Центр выплат «Тверская семья». Как это сделать, вам расскажут по телефону горячей линии, указанному выше. Также на вопросы смогут ответить в областном Министерстве демографической и семейной политики: (4822) 33-34-10. Вернуть неподошедшую форму вы должны в течение 30 дней.

ВАЖНО!

Бесплатную школьную форму для своих детей с 1-го по 5-й классы могут получить только многодетные родители, не лишённые родительских прав, живущие в Тверской области. Дети также должны посещать именно школы Верхневолжья.

Форму выдают не по месту прописки, а по месту учёбы детей. То есть, если ребёнок прописан в каком-либо из районов Тверской области, но ходит в школу в Твери, то и форму выдадут в Твери.

Денежную компенсацию взамен школьной формы не выдают.

Сроки выдачи формы по основному реестру формально заканчиваются 15 сентября, но, как сообщает Министерство демографической и семейной политики Тверской области, на деле форма будет выдаваться до тех пор, пока ею не будут обеспечены все, кто имеет на это право.