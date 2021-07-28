«А может ещё и на Чукотку?»: 80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк добралась до Магадана

Велопутешественница Юлия Михайлюк добралась до Магадана. Фото: Instagram/Юлия Михайлюк

И двух недель не прошло, как мы разговаривали по телефону с Юлией Ивановной - она остановилась на ночевку в какой-то деревне, миновав Улан-Удэ. Говорила, что дорога тяжелая, ноги отекают, не загадывает, как дальше будет, как пойдёт... От Твери до столицы Бурятии Улан-Удэ - 5710 километров, их преодолела самая пожилая велопутешественница России 80-летняя Юлия Ивановна Михайлюк за три месяца, с 20 апреля. А до конечной точки ее 25-го маршрута - города Магадана - от Улан-Удэ ещё 4417 км.

Так вот, и двух недель не прошло - а она в Магадане! О чем красноречиво свидетельствует ее фото в Инстаграм. Как так? Ну ладно на машине почти 4,5 тысячи отмахать за две недели - но на велосипеде... Да ещё на севере...

Звоню!

- Да, я в Магадане! Добралась! - голос у Юлии Ивановны бодрый и радостный (не то что в прошлый наш ночной созвон).

- Как так? Хотя неважно! Мы за вас очень рады! Сбылась мечта!

В Магадан Михайлюк планировала доехать последние аж лет десять. И совсем было собралась в 2020 году, но тогда из-за вспышки коронавируса все поездки пришлось отменить. Как только ограничения сняли, сделала прививку от ковида, собралась - и в путь.

- Да, сбылась мечта! - вторит на том конце провода путешественница.

Потом рассказывает свой путь от столицы Бурятии. На велике добралась до Читы.

- А там дороги размыло, наводнение, мост рухнул. Ну вы же телевизор смотрите?

Там действительно катаклизм погодный с сильными разрушениями: 23 июля в Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, размыло дороги, реки вышли из берегов. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено.

Ну в общем, стихия вынудила Юлию Ивановну пересмотреть способ преодоления маршрута. И добравшись на перекладных до Якутска (а это чуть более 2000 км), наша путешественница села на самолет и оставшийся путь по воздуху преодолела.

Встретили ее в Магадане чудесные люди, обогрели и, можно сказать, к жизни возвратили.

- Я остановилась у Веры Михайловны и ее супруга. Чтобы определится с местом проживания в Магадане, я ранее делала запрос в местный спорткомитет, его передали в совет ветеранов при комитете. Вера Михайловна, она там руководитель, сказала: «Никаких гостиниц», - и пригласила к себе. Представляете, чужого незнакомого человека к себе пригласить, - тверская велопутешественница очень тронута.

Сейчас Юлия Михайлюк отдыхает и набирается сил, а чета магаданцев показывает ей город.

- Когда назад в Тверь? Самолетом? - интересуемся.

- Ой, пока не знаю. Я ведь первоначально планировала ещё и на Чукотку ... но дорога была очень тяжёлая: и по здоровью, и поломки. А сейчас, у добрых людей отдохнув, снова думаю: может, на Чукотку?

В общем, в раздумьях Юлия Ивановна. На прощанье желаем здоровья и обещаем следить за ее приключениями в соцсети. Она обещает фотки выкладывать. Так что, возможно, путешествие и приключения этого сезона для 80-летней Юлии Ивановны Михайлюк и не закончены пока.

«Я и мамонт!» - подписала это фото из Магадана велопутешественница. Здесь она отдыхает. Подумывает отправиться дальше - на Чукотку. Фото: Instagram/Юлия Михайлюк

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлия Ивановна Михайлюк по профессии педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.

В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 год - Тамбов - Волгоград

1997 год - Майкоп

1998 год - Ессентуки, Калмыкия

1999 год - Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 год - Майкоп

2001 год - Одесса

2002 год - Карелия, Архангельск, Вологда

2003 год - Барнаул (на родину Шукшина)

2004 год - Севастополь

2005 год – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 год - Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград

2007 год - Сахалин и обратно

2008 год - Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 год - Камчатка

2010 год - объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 год – Якутск, Владивосток и обратно

2012 год - Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.

2013-2014 годы - Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 год - Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 год - Ямал, Салехард и обратно

2017 год - пропустила из-за аварии и восстановления

2018 год - Норильск, а затем Хакасия

2019 год - Нарьян-Мар, Крым и обратно

2020 год - пропустила из-за пандемии коронавируса

2021 год - Якутск, далее самолетом до Магадана.

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