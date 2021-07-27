Дело было в Ростове: Режиссер из Твери Павел Дроздов снимает продолжение своего ретрокриминального сериала

Съемки стартовали, Павел Дроздов вновь "рулит" на площадке. Фото: VK/ГПМ КИТ/коллаж

В 2019 году на телеканале «НТВ» вышел сериал «Ростов», который создал наш земляк режиссер Павел Дроздов. В 2020-м этот исторический детектив с лихой историей даже приобрел один из медиахолдингов США и Латинской Америки. Тогда «КП»-Тверь» интересовалась у Павла, будет ли продолжение. Он сказал, что не знает. И вот оно: продолжение будет. Съемки идут. И в режиссерском кресле опять наш Дроздов.

Для тех, кто не в курсе, напомним, что действие сериала «Ростов» разворачивается в 20-х годах прошлого века. Где - думаю, уточнять не надо.

Павел даже получил приз за первый сезон сериала. Он об этом сообщал у себя в соцсети. Фото: VK/Павел Дроздов

Бывший бандит и вор Иван Козырев по кличке Козырь (исполняет Артур Смольянинов) вдруг становится начальником отдела угрозыска. Вышестоящее руководство считает: именно он, прекрасно знакомый с криминальным миром юга России, может не оставить местным бандюганам ни единого шанса. Типа свой среди чужих, чужой среди своих. Мотив такой. Бороться есть с кем - в городе буйствует банда грабителя и беспредельщика Котелка. Его сыграл Иван Охлобыстин.

Известно, что в новом сезоне в главных ролях снимаются Артур Смольянинов (куда ж без него - он же «козырь» в колоде режиссера) и Алексей Барабаш.

Главного героя сериала играет известный актер Артур Смольянинов. Фото: VK/ГПМ КИТ

Также задействованы актеры Сергей Чирков, Игорь Хрипунов, Максим Литовченко, Нана Муштакова, Мария Ахметзянова.

Второй сезон исторического детектива о перевоплотившемся в милиционера рецидивисте Козыре, естественно, вновь развернется в советском Ростове.

При этом съемки сериала, как и первого сезона, проходят по большей части в Ярославле и Ярославской области, а также в Костроме, Костромской области…

Ну и всё-таки в самом Ростове. Премьера сериала вновь состоится на телеканале НТВ. Режиссер Павел Дроздов известен как автор шпионского военного детектива «Прощаться не будем», который он снял в Твери. К слову, действие там разворачивается в Калинине в 1941 году, накануне оккупации.

Также Павел снял «Чемпионок» и «Лёд».

А начинал Павел, кстати, с работы на тверском телевидении в начале 2000-х. К примеру, был главным режиссером «СТС-Тверь», пока его не закрыли (не Павла, а сегмент канала).