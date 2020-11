Это вам не «Банды Нью-Йорка»: детективный сериал «Ростов» режиссера из Твери Павла Дроздова покажут в Америке

У Павла Дроздова снимаются настоящие звезды, например, Иван Охлобыстин. Фото: страница Павла Дроздова в соцсети.

Детективный сериал «Ростов» тверского кинорежиссера Павла Дроздова покажут в США и южной части Американского континента. «Ростов» вошел в пакет из шести сериалов и девяти документальных фильмов компании «НТВ», который приобрел один из крупнейших медиахолдингов США и Латинскои Америки «Olympusat».

Для тех, кто не смотрел, напомним, действие сериала «Ростов» разворачивается в 20-х годах прошлого века. Бывший бандит и вор Иван Козырев по кличке Козырь (Артур Смольянинов) вдруг становится начальником отдела угрозыска. Вышестоящее руководство считает: именно он может побороть преступность, ведь ему известна вся криминальная кухня. Бороться есть с кем - в городе буйствует банда грабителя и беспредельщика Котелка. Его играет Иван Охлобыстин.

Со съемок "Ростова". Фото: НТВ

Как рассказал «КП»-Тверь» Павел Дроздов, для американского проката название сериала адаптировано как «Банды Ростова» - «Gangs of Rostov». А это, однако, амбициозная заявка! Англоязычная интерпретация недвусмысленно перекликается с названием культового фильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» («Gangs of New York») с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Но думается, что российский сериал искушенному американскому зрителю тоже придется по душе. Тут есть и чисто русский колорит, и, согласно классике жанра, захватывающий сюжет, разыгрываемый харизматичными персонажами. Дамы поймут: даже в суровом обличье бывшего бандита Артур Смольянинов может успешно конкурировать с западными секс-символами. Что уж говорить о гротескных образах, создаваемых Иваном Охлобыстиным.

Артур Смольянинов в роли бывшего бандита и начальника местного угрозыска. Фото: НТВ

Однако Павел Дроздов считает, что главный «харизматик» фильма все-таки не Иван Иванович.

- Герой Артура Смольянинова - то, что интересно зрителю сейчас. Он отнюдь не положительный: в нем столько намешано! - рассказывает режиссер. - И с этой своей темной стороной он совершает добрые поступки. Или не очень добрые. Начальник уголовного розыска, бывает, действует как бандит. Чуть мягче его делает только любовь. Но стержень все равно остается прежним. Персонаж Ивана Ивановича Охлобыстина - тоже по-своему совершенно сумасшедший. Жестокий и набожный одновременно.

Последует ли продолжение сериала, пока не знает даже сам режиссер.

- Вопрос трудный, он давно витает в воздухе, но пока ничего точно пообещать я не могу, - говорит Павел Дроздов.

Так что сегодня можно лишь пожелать «Ростову» удачи - как в далекой Америке, так и на Родине, где посмотрели его еще не все.