«Онкобольные должны быть вакцинированы независимо от типа опухоли и этапа лечения»: Почему рак - больше не противопоказание к прививке от COVID-19, рассказал профессор медуниверситета Твери

Медицинское сообщество пересмотрело взгляды на вакцинацию от коронавируса онкобольных пациентов- теперь это даже рекомендуют делать, а раньше - запрещали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё каких-то полгода назад список противопоказаний к прививке от коронавируса был достаточно широк. Сейчас же всё так быстро меняется. И вот уже из списка исключаются, казалось бы, «железобетонные» - беременность и онкология.

Почему? Риск тяжёлого течения ковида у этих пациентов очень велик, а последствия от прививки оказались не настолько тяжелыми... Плюс накапливается практический опыт по прививкам, которого не было ранее.

Разложить всё по полочкам относительно вакцинации от COVID-19 онкобольных пациентов «КП»-Тверь» попросила Владислава Дубенского - онколога-дерматолога, заместителя главного врача по медицинской части Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, профессора кафедры дерматовенерологии Тверского государственного медуниверситета Минздрава России.

- Еще совсем недавно онкология была абсолютным противопоказанием к вакцинации, сейчас уже нет? Почему? Когда изменилось мнение врачебного сообщества на этот счёт?

- Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями. В разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы: Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, городской онкологической больницы № 62, клинических больниц № 40, имени Боткина и имени Плетнёва, городской клинической онкологической больницы № 1. В соответствии с ними наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напротив, специалисты считают её критически важной.

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан доработанный с учётом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и лиц с онкологическими заболеваниями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», направленный специалистам в середине июля этого года.

Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют повышенный риск тяжёлого течения COVID-19 и должны быть вакцинированы независимо от типа опухоли и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте.

- Накоплен ли достаточный клинический опыт по наблюдению за вакцинированными онкобольными? Или на основе этого опыта и были сделаны послабления в вакцинации?

- Рекомендации даны на основании консенсус-мнения панели ведущих экспертов-онкологов, которые учитывали механизмы действия вакцин, возможные риски у онкологических пациентов, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственный опыт.

- И всё же какая онкопатология является абсолютным противопоказанием?

- Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) для профилактики COVID-19 без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Эксперты пришли к соглашению, что после завершения противоопухолевого лечения онкологическим пациентам не могут быть противопоказаны никакие другие методы лечения и профилактики неопухолевых заболеваний, в том числе и вакцинация от COVID-19. В то же время пациенты, перенесшие противоопухолевое лечение, находятся в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19, что делает своевременную вакцинацию особенно важной в этой социальной группе. Это, однако, не отменяет уже присутствующих в инструкции противопоказаний, в первую очередь индивидуальной непереносимости компонентов вакцины.

Многие онкологические пациенты получают длительные курсы лекарственного лечения. Наиболее часто - гормональная терапия у пациентов с диагнозом рак молочной железы и рак простаты, отдельные формы таргетной терапии. Такое лечение обычно не вызывает значимых побочных эффектов и не влияет на показатели крови. То есть рекомендуется использование вакцины против COVID-19 без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, длительно получающих курсы циклического лечения, но не имеющих признаков гематологической токсичности: лимфопении, нейтропении, лейкопении. Отсутствуют какие-либо теоретические предпосылки и механизмы, которые могли бы обусловить более высокий риск вакцинации у данной группы пациентов.

Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2-6 месяцев.

- Какой вакциной прививают онкобольных?

- Прививают всеми видами вакцин, используемых для вакцинации на территории страны:

- комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак -Спутник V»), дата регистрации 11.08.2020;

- вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020;

- вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021;

- вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата регистрации 06.05.2021.

Однако все стадии клинических исследований сегодня прошла только вакцина «Гам-КОВИД-Вак - Спутник V». Кроме того, она имеет наибольший опыт клинического применения и высокий профиль эффективности и безопасности.

- Каков самый сильный довод, которым вы мотивируете онкобольного вакцинироваться?

- После прививки у пациентов с онкологией снижается риск развития COVID-19, а также его тяжёлых осложнений. Этот фактор становится особенно важным в силу общей ослабленности организма на фоне основного заболевания. Московский опыт вакцинации онкологических пациентов показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования адекватного иммунного ответа.

- Перспективы вакцинации: вы полагаете для подобных больных сможет ли она стать обязательной или, учитывая риски, всё равно будет рассматриваться каждый конкретный случай?

- Вакцинация должна проводиться с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента. Фактически это означает, что к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1-2 недели; при планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за 2 недели либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства.

Владислав Дубенский, онколог-дерматолог, замглавного врача Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, профессор Тверского государственного медуниверситета. Фото: из архива Владислава Дубенского

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