Коронавирус в Твери, последние новости на 28 июля 2021: в каком триместре нужно вакцинироваться беременным женщинам

Врачи призывают будущих мам вакцинироваться, чтоб не навредить здоровью своему и здоровью малыша. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 614 случаев заражения (+260 за сутки).

Выздоровели 44 473 пациента (+247 за сутки). На карантине - 6819 человек (+66 за сутки).

Умерли 1315 человек (+6).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 817 случаев (+105 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3953 (+12),

Ржев - 2766 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 2523 (+1),

Калининский район - 2270 (+19).

Кимры - 1940 (+15),

Торжок - 1895 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 298 792 человека, за последние сутки – 3 664 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Главврач Перинатального центра им. Бакуниной в Твери, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова призвала женщин вакцинироваться перед планированием беременности или во втором или третьем триместрах беременности.

- Да, я прекрасно понимаю, что страшно – во многом от неизвестности, неизученности, внезапности наступившей пандемии. Но сейчас время ценно как никогда, и рассуждать о том, какая привика более эффективна – бессмысленно. Мы точно знаем, что вакцинация – не панацея от болезни, но гарантия того, что не будет ее тяжелого течения. На аппарате ИВЛ, в искусственной коме, на грани жизни и смерти, когда есть риск не увидеть своего новорожденого ребенка, - заметила главврач Перинатального центра.

По официальной статистике, от коронавируса вакцинировались более 114 тысяч беременных женщин, по данным статистики, не были выявлены случаи, говорящие о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и роды. Вакцинация особенно важна для женщин, у которых есть высокий риск развития тяжелой формы Covid-19. Это беременные с ожирением, диабетом, болезнями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, в марте 2021 года в Перинатальном центре спасли беременную женщину, со 100%-ным поражением легких.

Графика: ПТО

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