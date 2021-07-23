В УВД Тверской области не комментируют проверку факта был ли бездельником полицейский, который судится с пабликом в соцсети

В суде в Северной столице будут рассматривать иск от высокопоставленного тверского полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 июля, по сети разнеслась история, истоки которой идут от января. В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от начальника УМВД Твери полковника Евгения Дворянова к соцсети «ВКонтакте». Тверской полицейский обиделся на комментарий о том, что он бездельник…

По имеющейся информации, Евгений Дворянов в этом январе следил за порядком на митинге в Твери. Как пишет питерское издание «Фонтанка», в одном из комментариев к посту о тех событиях в паблике «Подслушано в Твери» его назвали «бездельником». Это мнение набрало 84 лайка. А посмотрело комментарий в итоге восемь тысяч человек.

Теперь Евгений Дворянов требует символической суммы в 300 рублей и опровержения комментария, ссылается на то, что замечание о том, что он «бездельник», не соответствует действительности.

Якобы, начальник УМВД России по Тверской области генерал Петр Пырх провел полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов не является бездельником.

Мы обратились за комментарием по данной ситуации в пресс-службу УМВД России по Тверской области. Однако нам дали ответ, что пока комментировать ничего не будут.

Пытались мы найти этот пост в паблике «Подслушано в Твери», но безрезультатно. При этом нам него пришел ответ, что эта группа не имеет никакого отношения к данной истории.

Возможно, перепутано название паблика. Однако владелец другого сообщества с похожим названием «Подслушано Тверь и Тверская область» Анатолий Плешанов ответил нам, что ни о чем подобном не слышал.

Добавим, что Смольнинский суд в Северной столице принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание.