Определены первые резиденты промпарка «Боровлево-3» на окраине Твери

Промпарк «Боровлёво-3» начали создавать на окраине Твери за микрорайном "Южный" в 2019 году. Фото: ПТО

Первыми производства в инновационно-промышленном парке «Боровлево-3» под Тверью откроют компании «Фодеско-МАК» и «Герс Технолоджи». Решение одобрено на заседании областного Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства. Его 21 июля провел губернатор Игорь Руденя.

«Фодеско-МАК» специализируется в основном на изготовлении комплектующих деталей пресс-форм и штампов. «Герс Технолоджи» разрабатывает и производит оборудование для инженерного сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин.

Заседание совета прошло в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

Напомним, что соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов с этими компаниями правительство региона подписало на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

- Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поставил перед регионами задачу предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Наша задача, как региональной власти, обеспечить данные процессы в максимально короткие сроки, - высказался в этом контексте на заседании инвестсовета Игорь Руденя.

Губернатор на совете был в отличном настроении. Фото: ПТО

Как известно, «Фодеско-МАК» планирует построить и в 2022 году открыть в «Боровлево-3» высокотехнологичный завод. В компании расчитывают сбывать его продукцию в России, странах СНГ и Европейского союза.

- Инновационно-промышленный парк «Боровлево-3» позволит нам существенно расширить территории производства. Мы планируем построить порядка 3,5 тысяч квадратных метров цехов, а в дальнейшем расширим территорию до 5 тысяч. С вводом новой площадки в эксплуатацию мы увеличим экспорт до 60-70%, - прокомментировал гендиректор ЗАО «Фодеско-МАК» Денис Панченко.

«Герс Технолоджи» собирается создать в «Боровлёво-3» центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Там будет открыто свыше 80 рабочих мест.

- Тверское оборудование будет использоваться в Арктике, в морском бурении, на уровне шельфа. Потребность в данном оборудовании в России и во всем мире очень велика, без него невозможно работать при современных требованиях к бурению нефтяных и газовых скважин, - отметил учредитель группы компаний «ГЕРС» Владимир Денисов.

Резиденты парка смогут воспользоваться мерами господдержки. Среди них - освобождение от налога на имущество, возможность снижения налога на прибыль.

Проект Боровлево-3. Графика: ПТО

Инфраструктура парка будет обеспечена, в том числе, за счёт средств, которые были сэкономлены на реструктуризации кредитов областного бюджета.

Кроме того, на заседании совета было одобрено включение проекта предприятия «БиоПласт» в перечень приоритетных инвестпроектов Тверской области. Речь идет об открытии в 2022 году в Конаковском районе производства стеклопластиковых изделий. Планируется, что там будет создано около 30 рабочих мест.

- Благодаря включению нашего проекта в перечень приоритетных, мы сможем расширить производственные мощности, увеличить количество рабочих мест и объем выпускаемой продукции, - заявил гендиректор ООО «БиоПласт» Сергей Абраменко.

Статус приоритетного проекта дает возможность инвестору воспользоваться налоговыми послаблениями и гарантийной поддержкой областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.