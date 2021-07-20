Вакцинацию сделал, а сертификат получить не удалось: Минздрав Тверской области разъяснил, что делать в такой ситуации

Для здоровья важна прививка, а для работы - сертификат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно мы на своем сайте сообщили, что в Тверской области с 19 июля ввели COVID-паспорт для работников предприятий и муниципальных служащих.

В ответ на публикацию получили реакцию одного из наших читателей. Мужчина сообщил, что он, несмотря на то, что честно и ответственно прошел вакцинацию от коронавируса, не получил удостоверяющего сертификата.

Он рассказал, что прививался в пункте вакцинации в Тверском цирке. Первый компонент вакцины ему ввели 22 июня, при этом, как и было обещано, выдав билет на выступление клоунов.

Такая очередь образовалась в цирк 20 июля. Не на представление - в пункт вакцинации. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тогда же, 22 июня, он поинтересовался, когда ему ждать выдачи сертификата? Дело в том, что мужчина работает в одном из московских вузов. А в столице еще с середины июня определены категории граждан, которых обязали пройти вакцинацию.

- Мне было обещано, что 13 июля мне сделают вторую прививку, и после этого я получу сертификат, - пояснил наш читатель.

Между тем, с 22 июня по 13 июля в личном кабинете Госуслуг никакой информации о вакцинации не появилось, хотя у других вакцинированных информация отображалась, равно как и обязательный дневник самонаблюдения.

13 июля мужчина пришел в тот же цирк на вторую прививку.

- На мой вопрос, где и когда я могу получить сертификат, который мне нужен для работы, мне ничего не смогли ответить вразумительного, - поделился мужчина.

В итоге его пока отстранили от работы, грозят увольнением, если не предоставит сертификат.

Как известно этот документ должен отобразиться в личном кабинете каждого привитого гражданина на портале Госуслуг.

«КП»-Тверь» решила разобраться в ситуации и узнать, что делать человеку в такой ситуации. Мы подали запрос в Минздрав Тверской области.

Вот часть ответа:

«Граждане, вакцинированные от СОVID-19, получают сертификат о вакцинации в личном кабинете портала «Государственные услуги Российской Федерации» http://Gosuslugi.ru (далее - «Госуслуги»).

Если гражданин не был зарегистрирован на данном портале до вакцинации, то ему можно это сделать позже, но обязательно сообщить об этом в медицинскую организацию, в которой сделана прививка. Медицинская организация, в свою очередь, внесет изменения в федеральный регистр в части наличия у пациента личного кабинета на портале «Госуслуги», после чего у гражданина появится возможность получить сертификат о вакцинации».

Здесь следует напомнить, что личный кабинет гражданина на портале Госуслуг должен иметь подтверждённую учётную запись.

На Госуслугах три варианта учётной записи: упрощённая, стандартная и подтверждённая

Полный доступ к услугам даёт только подтверждённая учётная запись. Код подтверждения можно получить в Многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), заказным письмом по почте России, в центрах обслуживания и онлайн на сайтах банков-партнёров. Всё это можно уточнить на сайте Госуслуг.

Если же запись была подтверждена, а сертификата всё нет, то нужно идти другим путём:

- сходить туда, где вакцинировались и попросить переслать данные ещё раз;

- на сайте Госуслуг есть пункт «пожаловаться» в разделе про вакцинацию, жалоба оттуда автоматом отправляется в Минздрав, и рассматривают её быстро.

Следует отметить, что из-за большого количества вакцинируемых, при вводе данных могут происходить ошибки, так как информация набирается в ручном режиме.

В идеальном варианте, вы получаете информацию о вакцинации на третьи сутки после первой прививки. Так что, наш совет, если через неделю в личном кабинете ничего нет, начинайте выяснять.

Будьте здоровы!