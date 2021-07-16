В Тверской области ввели COVID-паспорта для бизнес-предприятий и организаций

COVID-паспорт для работников предприятий введен в Тверской области Фото: ПТО

Правительство Тверской области 15 июля опубликовало постановление об утверждении формы и порядка заполнения паспорта вакцинации работников сферы бизнеса и предприятий, а также муниципальных служащих, обязанных сделать прививку от коронавируса.

COVID-паспорт с указанием названия организации и личных данных работника необходимо начать вести с 19 июля. Делать это будет организация-работодатель. Такая мера позволит контролировать ход обязательной вакцинации отдельных категорий населения.

С 26 июля заполнять и вести COVID-паспорт придется ежедневно и предъявлять по первому требованию работникам Управления Роспотребнадзора по Тверской области и министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Ответственность за достоверность сведений в документе возложена на руководителей организаций и владельцев бизнеса.