Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июля 2021: зачем переболевшим коронавирусом нужен логопед

Актуальная информация о распространении коронавируса в Тверской области.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 301 случай заражения (+270 за сутки).

Выздоровели 43 658 пациентов (+227 за сутки). На карантине - 6350 человек (+40 за сутки.

Умерли 1293 человек (+3 ).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 306 случаев (+114 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3876 (+14),

Ржев - 2682 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 2484 (+6),

Калининский район - 2208 (+20).

Кимры - 1912 (+12),

Торжок - 1873 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 282 919 человек, за последние сутки – 4 450 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

В Твери закрылся зоомагазин в Спортивном переулке. Причиной послужил отказ работников проходить вакцинацию против коронавируса.

Объявление о приостановлении работы магазина сфотографировала и выложила в группу Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь) подписчица.

Товары магазин доставляет на дом.

Напомним, что, постановлением главного санитарного врача, в Тверской области введена обязательная вакцинация для работников торговли и других сфер.

22 июля вечером губернатор Игорь Руденя вновь ответил на актуальные вопросы в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь). В том числе речь зашла об очень актуальной теме вакцинации от COVID-19.

Игорь Руденя сказал, что в регионе все больше жителей хотят вакцинироваться.

- С завтрашнего дня в торговом центре «РИО» будут работать три бригады, вместо одной, - сообщил губернатор.

В эфире обсудили тему реабилитации перенёсших коронавирус.

- Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, Центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись в том числе и в госпиталях – во Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах», – рассказал Игорь Руденя.

Решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом.

Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.

С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания.

Графика: ПТО

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