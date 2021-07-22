Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июля 2021: детская санавиация, модернизация лабораторий и опечатанный фитнес-клуб

Почему клуб работал с нарушениями разбираются правоохранители.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 031 случай заражения (+268 за сутки).

Выздоровели 43 411 пациента (+203 за сутки).

Умерли 1290 человек (+8 ).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 192 случаев (+79 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3852 (+43),

Ржев - 2677 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 2478 (+1),

Калининский район - 2188 (+16).

Кимры - 1900 (+4),

Торжок - 1870 (+12).

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 278 469 человек, за последние сутки – 6 562 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Графика: Яндекс

На базе детской областной клинической больницы планируется создать подразделение детской санитарной авиации с круглосуточным дежурством медицинской бригады.

На заседании областной бюджетной комиссии 21 июля решено выделить на это 5,8 млн рублей.

В правительстве региона замечают, что создание такого подразделения позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям в экстренных случаях.

Также в рамках поручения Президента России о модернизации инфекционной службы регион приступает к масштабному переоснащению лабораторий.

Планируется закупить современное оборудование для проведения исследований на базе областной клинической больницы и Центра имени Аваева.

21 июля фитнес-клуб на улице Королева в микрорайоне "Южный" опечатали судебные приставы. Об этом сообщила администрация клуба в соцсети.

- В 7:00 здание было опечатано судебными приставами. Мы разбираемся в ситуации и надеемся как можно быстрее открыться для вас, - написано в объявлении.

По информации Арбитражного суда Тверской области, фитнес-клуб до сих пор не получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, но продавал абонементы и принимал посетителей.

- Фитнес-центр является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе, детей, выявленное нарушение представляет собой опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, - сказано в постановлении.

Ранее клубу уже было выдано предприсание об устранении нарушений, которое не было выполнено. Объект продолжал работать.

По решению Арбитражного суда от 9 июля общество привлекли к административной ответственности и приостановили деятельность спорткомплекса на срок 90 суток с 5 июля 2021 года по 2 октября 2021 года.

Графика: ПТО

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