Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июля 2021: в роддоме открыли ковидный госпиталь, план диспансеризации и огромная очередь у цирка

Вот такая огромная очередь у цирка в Твери из желающих сделать прививку стояла у цирка днём 20 июля. Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 763 случая заражения (+270за сутки).

Выздоровели 43 208 пациента (+148 за сутки).

Умерли 1282 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 113 случаев (+128 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3809 (+13),

Ржев - 2663 (+39),

Вышневолоцкий городской округ - 2477 (+2),

Калининский район - 2172 (+15).

Кимры - 1896 (+1),

Торжок - 1858 (+5).

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 271 907 человек, за последние сутки – 3 642 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Графика: Яндекс

Родильный дом №2 во Дворе Пролетарки в Твери закрыт под ковидный госпиталь. Об этом сообщило руководство медучреждения в официальной группе в соцсети. - В связи с текущей эпидемиологической обстановкой на территории Тверской области наш роддом закрылся под госпиталь на неопределённый срок, - написано в сообщении.

Женщины, которые стоят на учёте по беременности в женской консультации №2 будут направлены в другие роддома города.

О возобновлении работы роддома в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

В Тверской области увеличено финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства в минувший вторник.

В территориальную программу включена новая медицинская услуга – углубленная диспансеризация жителей, переболевших коронавирусом.

Тверским фондом обязательного медицинского страхования уже сформированы списки граждан, которые пройдут углублённую диспансеризацию. В первую очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений – пациенты с хроническими заболеваниями. Предполагается двухэтапная диспансеризация.

Сначала будет осмотр врачом-терапевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой и другие исследования.

На втором этапе планируется дополнительное обследование, включая эхокардиографию, КТ и другие процедуры. По итогам врачи дадут пациенту рекомендации.

Несмотря на окончание первой волны обязательной вакцинации, а привиться первой дозой вакцины работники определенных сфер деятельности должны были до 18 июля, в тверских вакцинальных пунктах, где принимают без записи, выстраиваются огромные очереди. Вот у цирка очередь вчера днём стояла даже на улице. Одна из девушек в очереди поделилась с корреспондентом «КП»-Тверь», что пришла ещё до открытия пункта, но была уже 65.

Вторую дозу вакцины, работники, которые должны пройти обязательную вакцинацию, обязаны успеть сделать до 18 августа.

Графика: ПТО

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