Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июля 2021: в роддоме открыли ковидный госпиталь, план диспансеризации и огромная очередь у цирка

Вот такая огромная очередь у цирка в Твери из желающих сделать прививку стояла у цирка днём 20 июля.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 июля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 763 случая заражения (+270за сутки).
Выздоровели 43 208 пациента (+148 за сутки).
Умерли 1282 человек (+5).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 113 случаев (+128 за сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 3809 (+13),
Ржев - 2663 (+39),
Вышневолоцкий городской округ - 2477 (+2),
Калининский район - 2172 (+15).
Кимры - 1896 (+1),
Торжок - 1858 (+5).
В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 271 907 человек, за последние сутки – 3 642 человека.
В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.
Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.
Графика: Яндекс
Родильный дом №2 во Дворе Пролетарки в Твери закрыт под ковидный госпиталь. Об этом сообщило руководство медучреждения в официальной группе в соцсети. - В связи с текущей эпидемиологической обстановкой на территории Тверской области наш роддом закрылся под госпиталь на неопределённый срок, - написано в сообщении.
Женщины, которые стоят на учёте по беременности в женской консультации №2 будут направлены в другие роддома города.
О возобновлении работы роддома в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
В Тверской области увеличено финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства в минувший вторник.
В территориальную программу включена новая медицинская услуга – углубленная диспансеризация жителей, переболевших коронавирусом.
Тверским фондом обязательного медицинского страхования уже сформированы списки граждан, которые пройдут углублённую диспансеризацию. В первую очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений – пациенты с хроническими заболеваниями. Предполагается двухэтапная диспансеризация.
Сначала будет осмотр врачом-терапевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой и другие исследования.
На втором этапе планируется дополнительное обследование, включая эхокардиографию, КТ и другие процедуры. По итогам врачи дадут пациенту рекомендации.
Несмотря на окончание первой волны обязательной вакцинации, а привиться первой дозой вакцины работники определенных сфер деятельности должны были до 18 июля, в тверских вакцинальных пунктах, где принимают без записи, выстраиваются огромные очереди. Вот у цирка очередь вчера днём стояла даже на улице. Одна из девушек в очереди поделилась с корреспондентом «КП»-Тверь», что пришла ещё до открытия пункта, но была уже 65.
Вторую дозу вакцины, работники, которые должны пройти обязательную вакцинацию, обязаны успеть сделать до 18 августа.
Графика: ПТО
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