Искуснее взрослых: лучший стрит-арт Твери создают дети

Художник за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Хотите спорьте, хотите нет, но самым прекрасным, что приключилось в плане уличного искусства в Твери за последнее время, видится настенная композиция «Екатерина Великая и Тверь» на Студенческом (рядом с гостиницей «Селигер»), что школьники разных возрастов из изостудии «Зебра» мужественно рисуют с минувших выходных. Почему мужественно? Стена-то вон какая огромная! Почему это самое прекрасное из стрит-арта последнего времени? Всё просто: здесь и задумка, и реализация - всё отлично. А главное - про Тверь и от души.

Приехав сфотографировать работу для репортажа, не удержалась и сделала несколько мазков. Юные живописцы и их наставники, руководители изостудии, никого на помощь не зовут, но я сама напросилась: рассказала, что Венециановку закончила, вот и позволили. Краски - акрил. Художники заверили: «Дождь не смоет. 25 лет по гарантии».

Твери категорически не везёт в последнее время с памятниками и граффити - поэта Дементьева (монумент открыли на минувшей неделе) надо было вписывать в среду без постамента, как изначально и задумывалось. Художника Зверькова, что возле университета, на пересечении Студенческого переулка и улицы Желябова - тоже (он мне Дзержинского сейчас напоминает). А про портреты непохожие на домах - молчу.

Но вернёмся к истории росписи стены. 18 июля работам был дан старт в рамках проекта с мудрёным названием «Иммерсивная музейно-городская программа «Екатерининская миля» - точка сборки городской идентичности Твери».

Известно, что под роспись этой стены был выигран грант одного благотворительного российского фонда. Помимо этого, помогли тверские неравнодушные бизнесмены-меценаты, Тверская картинная галерея. Краски нынче дороги, штукатурка, грунтовка - ценник набегает приличный. Когда ребята закончат, прогнозировать сложно - работа ещё идёт. За два минувших выходных начать и закончить не получилось. Но если все удастся, будет отличное место притяжения, где можно и селфи сделать, и ребёнка привести к стене поразглядывать, и туристам показать.

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Художники за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Портрет императрицы почти готов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Художник за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА