Коронавирус в Твери, последние новости на 20 июля 2021: окончание первого срока обязательной вакцинации, новая партия вакцины и тверская красавица

Ситуация в Чувашии с коронавирусом гораздо более благоприятная, чем в Твери. Там всего 58 заболевших за сутки. Фото: Евгения Акмаева

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 493 случаев заражения (+269 за сутки).

Выздоровели 43 060 пациента (+66 за сутки).

Умерли 1277 человек (+2).

На изоляции на сегодняшний день остаются 6156 больных (+199 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 985 случаев (+91 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3794 (+8),

Ржев - 2639 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 2475 (+14),

Калининский район - 2152 (+15).

Кимры - 1895 (+26),

Торжок - 1853 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 268 265 человек, за последние сутки – 809.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

В Тверскую область поступило 34 283 дозы вакцины от коронавируса, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз. Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы рассмотрены вчера на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством губернатора.

18 июля истёк срок получения первой дозы вакцины работниками, которые, в силу профессиональной деятельности, должны были обязательно поставить прививку. Никаких волнений и просьб сдвинуть сроки обязательной вакцинации от населения не поступало. Вторую дозу вакцины, согласно распоряжения главного санитарного врача, работники, подпадающие под обязательную вакцинацию, должны поставить до 18 августа. Привиться должны не менее 60% работников предприятий, подпадающих под обязательную вакцинацию. Если привитых работников будет меньше - предприятию грозят санкции, вплоть до закрытия.

О прекрасном: в Чебоксарах стартует Всероссийский конкурс красоты "Мисс Туризм России 2021". Представлять Верхневолжье на конкурс отправилась первая вице Мисс Тверь-2021 16-летняя Аделина Секержицкая.

На конкурсе участниц ждут промежуточные этапы: Мисс Талант, Мисс Бикини, Лучший Национальный костюм.

Финал пройдёт 24 июля.

В рамках конкурса объявлено голосование на "Мисс Зрительских Симпатий".

Проголосовать и поддержать понравившуюся участницу может каждый!

Кстати, в Чувашии всего 58 заболевших за сутки - так что ситуация по ковиду в Чебоксарах гораздо более благоприятная, чем в Твери.

Графика: ПТО

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