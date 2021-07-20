Погода в Твери: в Тверскую область в конце июля идёт похолодание

В конце июля в Твери ожидаются грозы, дожди и похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 20 июня в Твери будет достаточно комфортным, температура днём поднимется до отметки в +23 градуса. Что особенно ощутимо после длительной июльской жары.

Температура воздуха предстоящей ночью – +12…+15 градусов. Ветер западный 2 м/с.

Атмосферное давление – 756 мм рт ст.

На текущей неделе погода будет комфортной, столбик термометра на превысит + 25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр. По данным синоптиков, в последние две недели июля погода, в том числе в Тверской области, будет достаточно комфортная и переменчивая: после аномальной жары будут грозы, дожди, понижение температуры.

24 июля, в субботу, днем - до +23-24 градусов, ночью до +12 градусов.

27 и 28 июля, вторник и среда. - грозы и сильный дождь, воздух прогреется до +27 градусов. 30- 31 июля - солнечно и днем до +20 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.