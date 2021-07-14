Задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв на станции Редкино в Тверской области

Во время общения с представителями спецслужб мужчина вёл себя неадекватно. Фото: стоп-кадр с видео «КП»

Мужчину, угрожавшего устроить взрыв на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, задержали силовики. Неадекватного мужчину, перепачканного грязью и (возможно) кровью, с сумкой в руках обнаружили на путях 14 июля около семи часов вечера.

На место выехали экстренные службы, движение поездов приостановили. Источник "КП"-Тверь" сообщил, что полицейским патрульно-постовой службы удалось оттеснить неизвестного на перрон. Он вёл себя крайне неадекватно и всё время требовал встречи с двоюродным братом.

Сейчас мужчина задержан. Во время общения с представителями спецслужб он вёл себя неадекватно, возможно, находился под действием каких-либо одурманивающих веществ. Речь была резвой, но не очень связной. Боевой пыл "террорист" быстро растратил, разводил руками и повторял : "Я ж согласился на то, что я не прав. Базара нет! Всё!"

Тем не менее история для него на этом не закончится, разбираться с мужчиной будут следственные органы.