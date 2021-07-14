Неадекватный мужчина угрожал устроить взрыв на станции Редкино в Тверской области

Неизвестный грозил устроить взрыв на станции Редкино под Тверью. Фото: стоп-кадр с видео «КП»

Сообщение о неадекватном мужчине на железнодорожных путях на станции Редкино в Тверской области поступило 14 июля, около 19:00. На место выехали все экстренные службы. Движение поездов было временно ограничено, задержали скоростную «Ласточку» Москва - Тверь.

Как сообщил источник «КП»-Тверь», увидев сотрудников экстренных служб, мужчина стушевался, и патрулю ППС удалось оттеснить его с путей на перрон. Но на перроне неизвестный продолжил вести себя неадекватно.

«Сейчас он ходит по перрону, в руках сумка, орёт, что всё взорвёт, если к нему не привезут его двоюродного брата», - сообщает наш источник.

По поведению мужчины можно предположить, что он находится в состоянии наркотического опьянения. «КП»-Тверь» продолжает следить за развитием событий.