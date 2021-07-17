Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июля 2021: что такое COVID-паспорт

Введение таких паспортов позволит контролировать ход вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 49 687 случаев заражения COVID-19 (+267 за сутки).

Выздоровели 42 879 житель региона (+ 43 за сутки).

Умерли 1270 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 730 (+88) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3759 (+28),

Ржев - 2595 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 2446 (+7),

Калининский район - 2112 (+10).

Много случаев в Кимрах (1852, +2) с начала пандемии) и Торжке (1840; +12) .

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 261 192 человека, за последние сутки –4 517 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Правительство Тверской области 15 июля опубликовало постановление об утверждении формы и порядка заполнения паспорта вакцинации работников сферы бизнеса и предприятий, а также муниципальных служащих, обязанных сделать прививку от коронавируса.

COVID-паспорт с указанием названия организации и личных данных работника необходимо начать вести с 19 июля. Делать это будет организация-работодатель. Такая мера позволит контролировать ход обязательной вакцинации отдельных категорий населения.

С 26 июля заполнять и вести COVID-паспорт придется ежедневно и предъявлять по первому требованию работникам Управления Роспотребнадзора по Тверской области и министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Ответственность за достоверность сведений в документе возложена на руководителей организаций и владельцев бизнеса.

Графика: ПТО

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