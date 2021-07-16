Ужасный ужас и страшный страх: в деревне под Тверью появились гигантские слизни

Вот такой гигантский слизень размером с сардельку. Фото: VK/vasilmih

Если вы побаиваетесь огромных слизней, медведок, мотыльков и прочих подобных насекомых, ни за что не ездите в Михайловском поселение Калининского района. Там этого добра навалом. Так что, встреча практически неизбежна. А зачем такие нервы?...

Фотографии огромных придорожных слизней, появившихся в деревне под Тверью, на днях были опубликованы в сообществе «Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово».

Местные жители огромных моллюсков, которые размером с приличную сардельку, не бояться, фотографируют и в соцсетях обсуждают. Для людей они не опасны, а вот урожай попортить могут.

- Стоит починить дорогу, как тут же в деревне появились большие придорожные слизни. Впечатляющий моллюск. Сразу вспомнились новости про нашествие гиганстких слизней в Подмосковье, но это все страшилки. Наш слизень не опасен, хоть и может покушать что-то в огороде, - комментируют местные фото слизней.

Админы паблика предложили выкладывать фото и других интересных местных гигантских насекомых. Пользователи откликнулись и вот в комментариях уже красуются фото гигантского мохнатого мотылька и то ли кузнечика, то ли жука-длинноуса с огромными усами.

Комментируют фото «зверушек» люди по-доброму:

«Какой красавец!», «Мы, городские девчонки, в шоке от таких усищ!»

Гигантский мотылёк тоже водится под Тверью. Фото: VK/vasilmih

Пользователи паблика считают, что это жук-длинноус. А вы что думаете? Фото: VK/vasilmih

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