Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июля 2021: сформированы списки жителей Тверской области, кому положена углублённая диспансеризация после коронавируса

На диспансеризацию перенёсших коронавирус потратят 37 млн рублей. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 49 158 случаев заражения COVID-19 (+253 за сутки).

Выздоровели 42 750 житель региона (+ 189 за сутки).

Умерли 1259 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 490 (+189) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3720 (+25),

Ржев - 2576 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 2427 (+4),

Калининский район - 2089 (+15).

Много случаев в Кимрах (1848, +17) с начала пандемии) и Торжке (1825; +2) .

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 250 660 человек, за последние сутки – 7 372 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Тверской соцстрах сформировал списки жителей региона, которые пройдут углублённую диспансеризацию после перенесённого коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В первую очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений – пациенты с хроническими заболеваниями.

Всего в Тверской области на диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом, предусмотрено 37,4 млн рублей федеральных средств.

Диспансеризация пройдет в два этапа. Первый этап предусматривает осмотр врачом-терпевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой и другие исследования. На втором этапе планируется дополнительное обследование, включая эхокардиографию и КТ. По итогам врачи дадут пациенту рекомендации.

Графика: ПТО

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