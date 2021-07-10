Коронавирус в Твери, последние новости на 10 июля 2021: темпы вакцинации, аномальная жара и первый общественный туалет на карьерах

На карьерах в Твери установили первый общественный туалет. Фото: VK/Михаил Плетнев Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 886 случаев заражения COVID-19 (+248 за сутки).

Выздоровели 42 220 жителей региона (+ 184 за сутки).

Изолировано 4438 больных (+53 за сутки).

Умерли 1228 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15989 случаев (+77 заражённых за последние сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3631 (+10),

Ржев - 2505 (+2),

Вышневолоцкий городской округ - 2408 (+17),

Калининский район - 2000 (+19).

Много случаев в Кимрах (1812 с начала пандемии, +9 за стуки) и Торжке (1803, +2).

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 226 559 человек, за последние сутки – 3543 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Тверская область вошла в число регионов-лидеров по количеству вакцинированных от коронавируса жителей.

9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что самый большой прирост по числу привившихся отмечен в Тверской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы обсуждались также 9 июля на заседании оперштаба региона под руководством губернатора Игоря Рудени. Глава региона подчеркнул – Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

В течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. Жара не собирается покидать Тверскую область.

С 9 по 14 июля в Тверской области ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов. Об этом днем, 9 июля, сообщило ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

На выходных и в понедельник в тени +30, во вторник +31. Ночные температуры выросли до +20.

Синоптики предупреждают, индекс ультрафиолета высокий. Находиться днем на солнце опасно, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Выходя на улицу, не забудьте головной убор. Пейте больше воды и старайтесь проводить время в тени.

Уставшие от жары люди стремятся к водоёмам - поплавать в прохладной водичке. На днях на карьерах произошло значимое событие - здесь появился первый общественный туалет. Так что теперь не в кусты по нужде, а цивилизованно. - Туалет оснащён водой, автоматическим светом, вентиляцией, пандусом и даже пеленальным столиком! - написал в соцсети мстный житель Михаил Плетнев.

Мужчина гулял с детьми и обнаружил цветную "кабинку". Хотя строение и кабинкой назвать сложно. Помещение достаточно просторное и выглядит внушительно.

Установлен туалет на пляже со стороны Савватьевского шоссе.

Графика: ПТО

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