Коронавирус в Твери, последние новости на 9 июля 2021: о чем говорил губернатор по телевизору

Фото из эфирной студии. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 47 638 случаев заражения COVID-19 (+250 за сутки).

Выздоровели 42 036 жителей региона (+ 274 за сутки).

Изолировано 4385 больных (-31 за сутки).

Умерли 1217 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15912 случаев (+95 заражённых за последние сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3621 (+28),

Ржев - 2503 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2391 (+3),

Калининский район - 1981 (+6).

Много случаев в Кимрах (1810 с начала пандемии, +9 за стуки) и Торжке (1801, +2).

Графика: Яндекс

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 221 901человек, за последние сутки – 7366человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Накануне вечером губернатор Игорь Руденя снова побывал в традиционном вечернем телеэфире. Одной из главных тем стала вакцинация против коронавирусной инфекции.

Губернатор сообщил, что сегодня в регион поступила новая партия вакцины – 35 700 доз. Поставка также планируется на следующей неделе. Отметил высокие темпы прививочной кампании и поблагодарил жителей за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

В регионе значительно увеличились темпы вакцинации. На этой неделе только за три дня, с понедельника по среду, вакцинировалось более 20 тысяч человек, в том числе за вчерашний день 7366 человек. Всего же в области в настоящее время вакцинировалось более 221 тысячи человек.

Игорь Руденя также сообщил, что в регионе не планируется вводить жёсткие ограничения в экономике, QR-коды в учреждениях общепита, на транспорте. Для оказания медицинской помощи заболевшим мобилизована вся система здравоохранения. С начала прошлой недели в Тверской области развернуто дополнительно 320 инфекционных коек. Общая коечная мощность составляет 1761 единицу. Кроме того, в регионе будет проводится диспансеризация для людей, перенесших COVID-19.

В ходе прямого эфира поднимались вопросы строительства детской областной клинической больницы, других социальных объектов.

Игорь Руденя подтвердил договоренности, достигнутые с госкорпорацией «Ростех» об ускорении сроков строительства ДОКБ.

Графика: ПТО

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