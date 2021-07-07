Июльская жара в Твери: Профессор Наталья Сердитова предупредила об «опасном солнце»

На таком солнце лучше не загорать: ожидается опасный «оранжевый» уровень ультрафиолетового излучения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешним летом жителям Тверской области и юга не надо – даже под нашим солнцем можно пёрышки опалить. Очередной циклон правит бал: небо безоблачно, а температура на солнце вновь с лёгкостью преодолевает отметку в +30. В такую пору жёлтое светило из доброго друга превращается в яростного неприятеля.

В малых дозах ультрафиолетовое излучение нам полезно: оно поднимает настроение и способствует выработке витамина D, предупреждающего рахит и повышающего иммунитет. Но, как известно, что в малой дозе - лекарство, то в большом количестве может оказаться ядом.

- Превышение дозы ультрафиолета опасно! - предупреждает читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ведь это не только риск перегрева и солнечных ожогов. Ультрафиолетовое излучение способно спровоцировать онкологические заболевания, например меланому.

Доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. Фото: Виктория ТУШКОВА

В ближайшие несколько дней в Тверской области существенно вырастет ультрафиолетовый индекс - показатель, характеризующий уровень солнечного излучения.

- Большую часть года мы проводим при невысоком УФ-индексе - от нуля до двух. Поэтому об опасности солнца даже не думаем. В более жаркие дни облака выступают для нас в роли солнцезащитных очков, - рассказывает Наталья Сердитова. - Но когда температура поднимается выше 30 градусов и на небе ни облачка, ультрафиолетовый индекс растёт. В ближайшие дни этот индекс будет равен шести, что означает высокий «оранжевый» уровень опасности. Такое солнце вредно всем, а особенно детям.

Существует шкала УФ-индекса - от 0 до 13.

От 0 до 2 - «зелёный», неопасный индекс. При нём можно спокойно гулять на улице и не думать о солнце.

От 3 до 5 - «жёлтый», умеренно опасный индекс. Не рекомендуется долго находиться на солнце в полуденные часы. Следует носить головные уборы и солнцезащитные очки, защищать кожу кремами с SPF-фактором.

От 6 до 7 - «оранжевый» индекс с высокой степенью опасности. Необходимо обязательно использовать солнцезащитные кремы, очки, носить закрытую одежду. На солнце лучше не появляться с 10 до 16 часов.

8-10 и 11-13 - это «красный» (очень высокий) и «фиолетовый» (чрезмерный) уровни опасности. Требования жёсткие: использовать солнцезащитные кремы с наивысшим фактором защиты (SPF50), исключить появление на солнце с 10 до 16 часов, защищать голову и глаза. При фиолетовом уровне так и вообще рекомендуют на солнце в течение всего дня не показываться.

Наш уровень на ближайшие дни - 6. Самый опасный период при «оранжевом» индексе - с 12 до 14 часов дня, это время солнечного максимума. Но без надобности не стоит выходить на улицу с 10 до 16 часов.

КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Каждый солнцезащитный крем имеет свой уровень защиты - SPF (от английского sun protection factor). Уровень SPF должен быть указан на этикетке. Чем он выше, тем сильнее защита.

Крем с SPF15 отфильтровывает около 93% всех ультрафиолетовых лучей. SPF30 блокирует 97% ультрафиолетовых лучей, а SPF50 - это почти полная защита. Но не стоит принимать это как абсолют. Если вы планируете находиться на солнце долго, крем придётся обновлять. В зависимости от интенсивности солнца - каждые час - два. И это как минимум. Конечно, заново намазаться кремом нужно после купания. При этом наносить крем обильно. Чайная ложечка, размазанная по всему телу, защиты не даст.

Хорошо, если крем будет иметь маркировку «Broad spectrum» или «Защита от UVA-UVB излучения». Это означает, что средство блокирует наиболее широкий спектр солнечных лучей.

Крем с SPF15 стоит использовать на открытых участках тела в обычную весеннюю и летнюю погоду, без изнуряющей жары и палящего солнца. Защиту SPF30 используйте, если находитесь на солнце дольше обычного и при безоблачной жаркой погоде. И на пляж лучше взять крем с наивысшим фактором защиты. Первый раз намазаться им стоит за 15 минут до выхода из дома.

КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

При выборе таких очков нужно обращать внимание не только на форму и качество оправы. Главное в них - стёкла. От воздействия ультрафиолета страдают роговица и хрусталик глаза, и очки должны их защищать.

Самое опасное для глаз излучение - длинноволновое (UVA). На очках должна быть маркировка, информирующая, насколько они способны защитить от UVA-излучения. Самые качественные очки маркируют «UV 400». Такие стёкла, по обещаниям производителей, защищают от 99% излучения. Меньше число - меньше и защита.

Ещё один фактор - светопроницаемость линз. Оценка ей ставится от 0 до 4. Линзы с маркировкой «0» для защиты от ультрафиолета практически бесполезны. При слабом солнце или пасмурной южной погоде сгодятся очки со светопропусканием уровня 1. Двойка спасёт в солнечную погоду за рулём и во время прогулок при умеренном солнце. При слепящем ярком солнце выбирайте светопропускание уровней 3 и 4.