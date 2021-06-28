Набережная с тремя названиями, потерянные архитектурные изыски и самый уютный сквер: Рассматриваем старые архивные фото Твери

Давайте вместе сохраним память о старой Твери! Фото: личный архив Александра Полякова и Эльвиры Храповицкой.

Мы опять листаем страницы старых фотоальбомов. В рубрике «Дворы нашего детства» «КП»-Тверь» старается собрать воспоминания читателей - о весёлой юности и беззаботном детстве, о том, каким был наш город и какими мечтами жили калининцы и тверичане. Сегодня перед нами фотографии 60-х и 80-х годов.

Первое фото 1967 года прислал Александр Поляков.

Первомайская набережная (наб. Афанасия Никитина), 1967 год. Фото: личный архив Александра Полякова.

«На снимке Первомайская набережная с видом на здание КГБ. Сейчас это набережная Афанасия Никитина. КГБ переименован в ФСБ, вокруг вырос двухметровый забор. Кумачовый флаг сменил триколор. А над головой совсем нет никаких проводов», - пишет Александр и предлагает сравнить фотографию с современным снимком.

Было и стало. Набережная Афанасия Никитина в 60-е годы и 2021 году. Фото: личный архив Александра Полякова.

Забор с тех пор появился не только вокруг здания силовиков, но и вдоль тротуара на противоположной стороне. Изменились фонарные столбы, лишившись романтичных узорных цоколей. Нынче серые бетонные мачты просто растут из земли. С тех пор как в стране было принято постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», стало не до изысков. Город лишился многих своих изюминок. Увы, но и сегодня мы часто строим в рамках этих аскетичных традиций.

Что до имени набережной, она имела даже не одно, а два других названия. До 1923 года именовалась Заволжской. Потом сменила название на Первомайскую. И только в 1991 году стала набережной Афанасия Никитина.

А вот ещё одно фото от Александра:

1981 год, Городской сад. По другую сторону реки идёт застройка Заволжья. Фото: личный архив Александра Полякова.

«Февраль 1981 года. Городской сад, всё та же балюстрада, что и по сей день. На заднем фоне, слева от Воскресенской церкви, виден 9-этажный дом по улице Горького, построенный в 1976 году, а также башенный кран - идёт застройка Заволжского района. Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что у церкви отсутствует колокольня. Два яруса колокольни были разобраны сразу после революции 1917 года и восстановлены в конце 90-х - начале 2000-х».

Очаровательное фото 80-х годов от Эльвиры Храповицкой. Поройтесь в своих старых альбомах - наверняка и у вас есть похожие. Ведь сквер Крылова был любимейшим местом для прогулок и плёночных «фотосессий» (тогда и слова-то такого никто не знал) с детьми.

У горельефа «Свинья под дубом» в сквере Крылова, 80-е. Фото: личный архив Эльвиры Храповицкой.

Кто хоть раз не тёр нос щенку (точнее, «собачонке», как назвал её в басне сам Иван Андреевич) с горельефа «Лев и волк»? Кто, как маленькая Эля, не фотографировался с жирной глупой свиньёй?

И опять сквер Крылова. Проказница мартышка, не попавшая в кадр, осёл, козёл да косолапый мишка на горельефе. И две сестры, которых фотограф, судя по всему, отвлёк от важных дел.

У горельефа «Квартет» в сквере Крылова, 80-е. Фото: личный архив Елизаветы Быстровой.

Снимок сделан в первую половину восьмидесятых. Его прислала нам Елизавета Быстрова. А на следующее фото попала балюстрада, полукругом ограждавшая пространство за памятником баснописцу.

Утраченная балюстрада в сквере Крылова, 80-е. Фото: личный архив Елизаветы Быстровой.

Сегодня балюстрады уже нет. Как нет и яблонь-ранеток, некогда украшавших сквер. Какой аромат от них стоял, и какими терпкими на вкус были маленькие пунцовые яблочки! Ранетки срубили в 2013-м… Без ранеток парк потерял толику своего прежнего уюта, но сегодня сюда по-прежнему возят туристов, а уставший по дороге домой трудяга может всё также отдохнуть на лавочке в этом тихом месте в самом центре города.

Дорогие читатели «КП»-Тверь»! Присоединяйтесь к проекту «Дворы нашего детства». Присылайте нам свои фотографии - как старые архивные снимки, так и более современные, запечатлевшие наш город в 80-х и 90-х годах. Отправляйте фото в наши группы в соцсетях VK, FB и OК, на электронную почту gazeta@kptver.ru (с пометкой: Дворы нашего детства). Опишите обстоятельства, в которых были сделаны фотографии (или хотя бы то, что знаете), и, конечно, ваши чувства, которые они рождают.

Если ваши фото не оцифрованы (на бумаге), попросите тех, кто понимает, отсканировать или переснять их.

Фотографии мы будем публиковать на сайте kp.ru, а лучшие напечатаем в газете «Комсомольская правда»-Тверь». Двух владельцев самых интересных архивных фото и воспоминаний будут ждать призы от «КП»-Тверь» и нашего партнёра - квест-экскурсий «Гуляем по Твери». Каждому победителю вручим пригласительные (на две персоны) на увлекательную и очень необычную экскурсию.

Давайте вместе сохраним память о старой Твери!