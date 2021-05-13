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Общество13 мая 2021 10:00

Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» - современный и небанальный способ узнать новое о Твери

Тут никто не будет подгонять, не надо вслушиваться в слова впереди идущего экскурсовода, можно отвлечься на разговор по телефону, ну или просто присесть отдохнуть
Илья КУПРИЯНОВ
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Уникальная карта центра Твери

Уникальная карта центра Твери

Даже коренные жители взглянут на свой город по-новому, обязательно что-то откроют для себя. А гости обязательно влюбятся в Тверь.

На руках игроков будет уникальная карта центра Твери XVIII - XX века. Материал весь подаётся в формате заданий на телефон. Выполняя одно, получаешь новое. Познаём, веселимся, фотографируемся.

И тут точно не будет как с обычной экскурсией: пока слушаешь – все интересно, через пару дней все забывается. После квеста игрокам остается карта и дополнительный материал по местам, в которых не были.

Цель квест – экскурсии – пробудить желание вновь и вновь гулять по Твери, узнавать её тайны, вглядываться в обыденные пейзажи и здания по-новому.

Если хотите весело и с пользой провести 1,5 – 2 часа гуляя по центру , то «Гуляем по Твери» именно ваш формат.

Екатерина 8-915-733-57-88

2 000 руб за группу до 4 человек. Каждый следующий 500 руб.

Участники квест - экскурсии « Гуляем по Твери»

БИЗНЕС-ПРЕСС