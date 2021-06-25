Биологическая война, прививка от смерти и коварные кондиционеры: Министр здравоохранения Тверской области рассказал, как регион борется с третьей волной ковида

Министр здравоохранения Сергей Козлов дал интервью сми о третьей волне коронавируса в регионе. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Министр Козлов кондиционеры не жалует. В его кабинете кондиционер выключен, даже когда за бортом, точнее за окнами его кабинета, температура перевалила за +30. Жарко. Но Сергей Евгеньевич на просьбы журналистов включить кондиционер непреклонен: в создавшейся эпидситуации с коронавирусом кондиционер - источник распространения инфекции. Поэтому только естественная вентиляция - открытые настежь окна.

Он про вирус знает всё или почти всё - с первого дня пандемии в «красной зоне» областной больницы, которой до недавнего времени руководил много лет. И сейчас регулярно раз в неделю там бывает. Говорит, вирус мутировал: сейчас там, в зоне, много молодых, 20-30-летних. Новые штаммы коварны: сокращается инкубационный период, тяжелее течет болезнь. Прививки, убежден, работают: из тех, кто привился, ни один на ИВЛ и в реанимацию не попал. Говорит, сейчас в мире бактериологическая война идет - ни больше ни меньше.

В общем, ясно, что министр категорично за вакцинацию. На наш вопрос «что вы скажете тем, кто прививаться не хочет?» вдруг замечает:

- Мы не за обязательную вакцинацию, ни в коем случае... Но потом продолжает ...

Об обязательной вакцинации и просто вакцинации

- Наша задача - оградить людей друг от друга в период пандемии и уменьшить количество тяжелых случаев заболевания и смертей. Поэтому и было принято решение об обязательной вакцинации в Тверской области только для тех, кто работает с людьми и может создать угрозу для окружающих. Если человек по роду профессиональной деятельности с большим количеством людей не контактирует, то его никто не собирается заставлять прививаться. В любом случае выбор есть: не хотите вакцинироваться - можно это время пересидеть дома и не работать либо уйти на дистанционку.

Необходимо уменьшить количество смертей, неблагоприятных случаев. Даже если мы этим постановлением об обязательной вакцинации спасем 100-200 человек - это уже большое достижение. Нужно понимать, что мы спасаем людей от смерти этой обязательной прививкой. Лично я считаю, что обязательная вакцинация определенных категорий граждан - это настоящее спасение для общества. Сейчас инфекция быстро распространяется, потому что у нас в Тверской области вакцинированных всего около 22 процентов. А надо 60. Например, в США, Израиле привито почти 70% населения. И общество не возмущается, очереди стоят. Там все понимают: не привился - будешь сам оплачивать лечение от ковида. С какой стати государство должно оплачивать лечение, если человек не сделал обязательного минимума - не привился. Поэтому в этих странах снимают карантинные меры и ковид идет на спад.

О коварном коронавирусе

- Вирус мутирует, он более агрессивен, инкубационный период сократился. Не всегда помогают имеющиеся и применявшиеся ранее лекарства, в реанимации много молодых тяжелых. Это активные люди, которые много контактируют с другими, у которых социальная жизнь. В России сейчас в основном индийский штамм - «дельта». В сравнении с ним уханьский штамм был легкой прогулкой. В Твери он тоже начинает преобладать, к нам попал из столицы. Институт гриппа в Москве проводил исследование: 80% заболевших москвичей заразились именно этим штаммом. Мы практически одной агломерацией живем, в нашей области отдыхают около полумиллиона москвичей, так что у нас то же самое.

Почему болеют привитые

- Привитые переносят болезнь в легкой форме и часто даже не замечают, что болеют. Есть редкие случаи, когда вакцина не сработала, например из-за особенностей иммунитета. Или в организм попала большая доза вируса. Но никто из привитых заболевших не умер, никто не попал на ИВЛ, ни у кого не было тяжелой формы болезни. Так что, прививаясь от ковида, вы прививаетесь от смерти. Из реанимации возвращаются только 20% больных. Из более 150 тысяч жителей региона, сделавших прививку, заболели 980. Это 0,65%. Большинство заболевших подхватили коронавирус после первой дозы вакцины, когда полноценный иммунитет еще не сформировался, либо по прошествии трех-четырех месяцев после прививки, когда защита уже ослабела.

Какая вакцина лучше

- Лично я убежден, что прививка любой вакциной работает. Все они дают эффект (сам Козлов привился «Спутником» еще минувшей осенью, недавно прошел ревакцинацию «КовиВаком» - Ред.). К «Спутнику V» мы уже привыкли, здесь наработан самый большой опыт его использования. Мы видим, что вакцина помогает, и приняли решение прививать и ревакцинировать жителей Тверской области преимущественно «Спутником V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» хороши тем, что там нет такого жесткого температурного режима хранения.

Как часто нужно вакцинироваться переболевшим ковидом и здоровым

- Не нужно ориентироваться на антитела, принимая решение о вакцинации. Например, при прививке от гриппа мы же не проверяем антитела. Просто делаем раз в год много лет. Известно, что в среднем все респираторные вакцины действуют полгода. У кого-то этот срок может быть три месяца, у кого-то - 12 месяцев. Я считаю, что раз в полгода нужно делать ревакцинацию. Переболевшим тоже нужно вакцинироваться. Причём, когда идти на укол, решит врач. Можно через месяц, а можно и через три-шесть. Пока отработанного механизма ревакцинации нет. Сейчас повторно прививают тех, кто прививался прошлой осенью. У специалистов пока нет единого мнения: достаточно ли одной дозы или надо снова колоть две.

Как жить, чтобы не заболеть ковидом

- Нужно вести образ жизни в соответствии с эпидобстановкой: держать социальную дистанцию, носить защитную маску, избегать массовых мероприятий. Если идете в ресторан, выбирайте открытую веранду. В закрытом помещении риск заражения очень высок. Я не заболел и не собираюсь заболевать, потому что веду правильный образ жизни в соответствии с обстановкой. Можно пойти на дискотеку, пойти в ресторан посидеть и пообщаться - сто процентов через пять дней, даже если ты привитый, ты заболеешь. Если бы это была чума, где летальность зашкаливает, мы бы просто всех закрыли по провизорным госпиталям. А сейчас заболевший, если он болеет легко, сидит дома и карантин на его совести.

Куда обращаться при первых признаках ОРВИ

- Если почувствовали, что заболеваете сильной простудой, лучше сразу отправляйтесь в центры амбулаторной помощи ковидным больным. Не отсиживайтесь дома и не толкайтесь в поликлинике. Мы открыли эти центры потому, что в поликлиниках не предусмотрены условия для приема инфекционных больных.

О «липовых» сертификатах о вакцинации

- Полиция, прокуратура, ФСБ получили чёткие указания от руководства очень жестко наказывать за поддельные сертификаты о вакцинации. Это приравнивается к диверсии - специальному заражению людей. То есть человек, который выдает за деньги липовые справки или отводы, будет очень жестко наказан. Пощады не будет никому, как в условиях военного времени. У нас идет биологическая война: какая нация выдержит пандемию - та победит. До сих пор мы были более жизнеспособными. У нас и система здравоохранения оказалась стойкой, и по уровню заражения мы занимали неплохое место в мире. Сейчас нужно вакцинироваться, чтобы защититься.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

24 июня 2021 года коронавирус подтвердился у 204 человек в Тверской области - регион почти достиг пиковых показателей второй волны. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставлен 44 869 заболевшим. В Верхневолжье сейчас развернуто 11 инфекционных госпиталей. Занято более 1300 коек.

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