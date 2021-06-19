Кого коснется обязательная вакцинация в Тверской области в июне 2021: список профессий

Обязательная вакцинация в Тверской области коснётся работников более десятка профессий, самые многочисленные: торговля и сфера услуг.

В Тверской области введена обязательная вакцинацинация отдельных категорий граждан. Такое решение 18 июня 2021 принял региональный Роспотребнадзор в связи с ростом числа больных коронавирусом в последнее время.

Постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям № 1» от 18 июня 2021 опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора по Тверской области.

В документе указан список профессий, и сфер деятельности, работники которых обязаны сделать прививку от COVID-19.

Обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо пройти работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- гостиничных услуг;

- многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения,

социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

-государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тверской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тверской области, работникам органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в вышеуказанных сферах на территории Тверской области предписано в срок до 18.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.

Под обязательную вакцинацию не подпадают работники, имеющие противопоказания к ней по медицинским показаниям.

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