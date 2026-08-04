Калининская АЭС выработала 850 млрд кВт·ч электроэнергии с начала эксплуатации

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») с момента ввода в эксплуатацию первого энергоблока выработала 850 млрд кВт·ч низкоуглеродной электроэнергии. Этот объём сопоставим с потребностью Центрального федерального округа России в течение 3,5 лет.

Сегодня атомная электростанция в Удомле Тверской области является крупнейшим энергетическим объектом Объединённой энергосистемы Центра. В состав Калининской АЭС входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000. Установленная мощность каждого из них составляет 1000 МВт.

Атомная станция выдает электроэнергию в энергосистемы Тверской, Владимирской, Вологодской и Ленинградской областей, Москвы и Московской области, является важным звеном межсистемного перетока электроэнергии из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

По словам директора Калининской АЭС Виктора Игнатова, в прошлом году предприятие обеспечило 15% общего объёма электроэнергии, произведённой атомными станциями России. Доля АЭС в энергобалансе Тверской области составляет 82%.

Напомним, что по итогам работы в 2025 году Калининская АЭС наряду с Балаковской АЭС признана лучшей атомной станцией России.

«Выработка 850 млрд кВт·ч — результат последовательной и ответственной работы нескольких поколений атомщиков. В основе этого достижения — профессионализм коллектива, надёжная эксплуатация энергоблоков и безусловный приоритет безопасности. Наша задача — и дальше обеспечивать устойчивую работу атомной станции, сохраняя её важную роль в энергоснабжении Тверской области и энергосистемы России», — отметил Виктор Игнатов.

Достигнутый Калининской АЭС показатель подтверждает значимую роль атомной генерации в обеспечении растущих потребностей экономики в надёжной и низкоуглеродной электроэнергии. Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, дальнейшее развитие атомных технологий является необходимым условием будущего.

«В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий», — подчеркнул Алексей Лихачёв.

История Калининской АЭС началась с включения в сеть энергоблока № 1 в 1984 году. Второй энергоблок начал выдавать электроэнергию в 1986 году. Оба относятся к так называемой «малой» серии и стали одними из первых отечественных энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами электрической мощностью 1000 МВт.

Технические решения, реализованные на энергоблоках № 1 и 2 и проверенные в ходе их эксплуатации, легли в основу разработки серийных энергоблоков. Накопленный на Калининской АЭС опыт, а также успешно внедрённые решения впоследствии использовались на других российских атомных станциях.

В конце 2004 года энергоблок № 3 выдал первые мегаватты электроэнергии в Единую энергосистему России. Его ввод стал значимым событием для атомной отрасли и способствовал дальнейшему развитию атомной энергетики. В день пуска энергоблока Калининскую АЭС посетил Президент России Владимир Путин.

Следующим этапом развития атомной станции стал ввод энергоблока № 4, включённого в сеть в 2011 году. Он стал первым энергоблоком, построенным практически с нуля в новейшей истории России, и ознаменовал возвращение страны к серийному сооружению атомных станций. Владимир Путин участвовал в церемонии подъёма мощности энергоблока до 50% от номинальной для последующего перевода в опытно-промышленную эксплуатацию.

В настоящее время энергоблок №1 Калининской АЭС имеет лицензию на эксплуатацию в продленном сроке до 2044 года, энергоблок №2 — до 2038 года. Энергоблоки №3 и №4 работают в рамках проектного срока до 2034 и 2041 года соответственно, их также ожидает процедура продления эксплуатационного ресурса. Прогнозируется, что до конца срока действующих лицензий на эксплуатацию энергоблоков Калининская АЭС выработает 1 трлн 286 млрд кВт·ч электроэнергии.

Помимо производства электроэнергии, Калининская АЭС играет важную роль в социально-экономическом развитии территории. Предприятие обеспечивает тысячи рабочих мест непосредственно на самой атомной станции и в подрядных организациях, а также перечисляет налоговые платежи в бюджеты разных уровней.

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.