Прогноз неутешительный: Что происходит с 215-летним дубом - памятником живой природы в Твери

Этот черешчатый дуб был посажен в 1811 году. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что-то не то творится с самым старым черешчатым дубом Твери, который растет в Затьмачье на пересечении улиц Тихвинской и Головинский Вал. Как мы писали на прошлой неделе, выглядит дуб не очень: редкая листва (хотя раньше он всегда радовал пышной кроной), какие-то белые следы на коре... Дуб этот непростой, он внесен в реестр старовозрастных деревьев нашей страны и наделен статусом всероссийского памятника живой природы.

Напомним, что наш черешчатый дуб посадили аж в 1811 году, еще когда Пушкин был совсем юнцом. В этом году у дерева юбилей: 215 лет. Так неужели дуб гибнет? Неужели Тверь может лишиться исполина, видевшего смену стольких поколений?

Мы обратились за ответом к нашему тверскому эксперту - директору Ботанического сада ТвГУ кандидату биологических наук Юрию Наумцеву и к координаторам Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Кто не в курсе, она была запущена в нашей стране в 2010 году при поддержке Совета Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства с благородной целью: находить и сохранять уникальные старовозрастные деревья.

Дуб лишился своей пышной кроны. Рядом с ним, кстати, также дерево с проблемами. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Наумцев съездил с коллегами к дубу и дал «КП»-Тверь» ответ.

- К сожалению, наш прогноз неутешителен, хотя мы с дендрологами провели лишь внешний осмотр. Но дуб в этом сезоне действительно выглядит очень угнетенным. Причин этому может быть много, от постоянного уплотнения грунта из-за дороги, которая проходит рядом с деревом, до итогов воздействия на дерево неординарных погодных условий этого сезона: аномально снежная зима и аномальное лето с переизбытком увлажнения (что также приводит к замоканию корневой системы и снижению ее аэрации), - считает эксперт.

- То есть дереву угрожает гибель? А какие-то меры можно принять?

- Да, ему угрожает гибель, хотя еще раз подчеркну: мы можем сделать лишь внешний осмотр и не можем изучить состояние корневой системы или проводящих тканей дерева, - ответил Юрий Наумцев. - Что касается каких-то мер, то это трудная задача. Во-первых, точный диагноз угнетения дерева не поставлен, а во-вторых, с такими старовозрастными экземплярами сложно что-то предпринимать, в том числе и из-за их огромных размеров. Землю под ним не взрыхлишь, дренаж не сделаешь, поскольку это городская территория, погоду не изменишь, к сожалению. Мы постараемся наблюдать за его состоянием и следить за динамикой. Возможно, хочется в это верить, по крайней мере, это сезонная проблема, и дерево при более благоприятных условиях справится, его состояние улучшится. Но, скажем честно, у нас на это надежды небольшие, к сожалению.

Печально.

Мы еще ждем ответа от специалистов программы «Деревья - памятники живой природы». Посмотрим, что скажут они.

Дуб надо спасать!