Погибнет ли 215-летний тверской дуб, признанный памятником природы России

У дуба очень мало листвы, непорядок. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В тихом, утопающем летом в зелени уголке Затьмачья в Твери больше двух веков живет черешчатый дуб. Он стоит, окруженный небольшой оградкой, на пересечении улиц Тихвинской и Головинский Вал, на верхней террасе реки Тьмаки. Это благородное дерево, видевшее уже столько смен поколений, имеет статус всероссийского памятника живой природы. Недавно нам в редакцию сообщили: с дубом что-то не то, у него всегда была приличная крона, а тут листьев совсем мало. «КП»-Тверь» проверила, и действительно, крона дуба серьезно поредела, а на его стволе обнаружились какие-то белесые разводы…

Мы забили тревогу - жалко ведь будет, если Тверь потеряет такое дерево. Этот черешчатый дуб, похоже, самый старый в Твери. Он был посажен еще в 1811 году, до войны России с Наполеоном, в году, когда Пушкин поступил в Царскосельский лицей и только начинал свой путь в поэзии… В 2026-м у дуба юбилей - ему исполняется 215 лет.

Чересчатый дуб - памятник живой природы - стоит на пересечении улиц Тихвинской и Головинский Вал, рядом с ним, видимо, его "детка". Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2014 году этот высокий 17-метровый «старик» был включен в национальный реестр старовозрастных деревьев (под номером 200), затем наделен статусом памятника живой природы России (такой же статус присвоили в Твери и дубу в парке «Воксал», правда, он на 10 лет помладше).

Для тех, кто не в курсе, всероссийскую программу «Деревья - памятники живой природы» учредили в 2010 году при поддержке Совета Федерации, Рослесхоза федерального и НПСА «Здоровый лес». Ее цель - находить и сохранять уникальные старовозрастные деревья.

На сайте программы можно найти такое описание нашего дуба: «Мощный, с небольшими признаками механических повреждений ствол. Крона раскидистая. Листья летом не были повреждены».

К сожалению, сегодня так уже не скажешь. Кстати, рядом с нашим дубом стоит еще один, возможно, «детка». У того вообще беда с кроной.

К слову, тревожные вести о тверском раскидистом старожиле приходили и в прошлом году. В частности, «Тверские своды» обращали внимание общественности на то, что дерево поражено трутовым грибом.

На этой неделе «КП»-Тверь» обратилась к известному тверскому эксперту по миру флоры (называть его пока не будем). Он обещал дать нам комментарий по состоянию дуба, лично его осмотрев. Но предварительно сказал, что возможен плохой сценарий… Пока мы ждем четкого вывода о состоянии дуба и о том, что же надо делать. Мы связались и с координатором программы «Деревья - памятники живой природы». Там обещали вникнуть в ситуацию. Тоже ждем.