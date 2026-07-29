Так сейчас выглядит не самая пострадавшая часть киногородка. Фото: прокуратура Тверской области

Пожарные регионального главка МЧС боролись с огнём отчаянно, но большинство декораций фильма «Молодинская битва» (18+), съёмки которого шли в деревне Большое Кобяково Тверской области, всё-таки сгорело дотла. Неудивительно – дерево, а именно из него был построен киногородок, огонь любит.

Фильм со звёздным актёрским составом (Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Пётр Рыков, Александр Устюгов, Фёдор Лавров и другие) снимает режиссёр Константин Буслов. Съёмочная площадка, воссоздававшая Москву времён Ивана Грозного, полыхнула вечером 28 июля. Удивительное стечение обстоятельств (и не единственное в этой истории): 28 июля - канун годовщины битвы при Молодях, о которой повествует фильм. Произошло сражение между 29 июля и 2 августа 1572 года... Однако съёмкам это пугающее совпадение не помешает. Сейчас на месте пожарища уже никого нет – киношники сразу покинули площадку.

Пожарные боролись с огнём всю ночь. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Последние новости по пожаре на съемочной площадке фильма «Молодинская битва» в Тверской области

Пожар на съёмочной площадке фильма «Молодинская битва» начался около девяти часов вечера вторника 28 июля. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров площади, полыхали три десятка построек.

Спасатели МЧС бились с огнём весь вечер и большую часть ночи. Локализовать огонь и исключить угрозу его распространения удалось в 2:05. Но открытое горение побороть получилось лишь утром, в начале шестого. О полной ликвидации пожара региональный главк МЧС объявил уже после полудня (в 12:26) среды 29 июля.

В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар

Что произошло после пожара на месте съемок фильма с Кологривым и Пореченковым в Тверской области

К счастью, пожар на съёмочной площадке «Молодинской битвы» обошёлся без человеческих жертв.

- Пострадавших нет, наши ребята из огня никого не спасали, - сообщили «КП»-Тверь» в МЧС.

Позже стало известно: к моменту ЧП съёмки здесь только-только завершились, людей среди декораций не было. Причём закончился не съёмочный день, а вообще работа в этой локации. Буквально перед тем, как там полыхнуло! Второе совпадение, но уже, определённо, счастливое.

Огонь охватил около 2000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники МЧС после пожара ещё долго работали на месте: вели разборку и проливку сгоревших конструкций.

Произошедшее, однако, не осталось без внимания надзорных органов. 29 июля прокуратура Зубцовского района начала проверку.

Прокуратура выясняет причины пожара декораций фильма «Молодинская битва» Видео: Прокуратура Тверской области.

«По предварительной информации, возгорание декораций-строений «городка» к историческому фильму произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Этой же версии придерживаются и специалисты МЧС.

Ущерб от пожара в Тверской области, где сгорели декорации к фильму «Молодинская битва»

- Всё сгорело! Ущерб, наверное, огромный, - так в разговоре с «КП»-Тверь» ранее предположили местные жители.

Реальные убытки ещё предстоит оценить, но известно, что сам городок уже не представлял для киношников творческой ценности. По информации kp.ru, производство фильма остановлено не будет. Режиссёр Константин Буслов, впервые прокомментировав произошедшее, сообщил, что теперь съёмки продолжатся в другом месте. Вероятнее всего тоже на территории Тверской области, где предполагалось снимать батальные сцены.

Константин Буслов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что картина, если работе над ней больше ничего не помешает, будет выпущена в прокат 4 ноября 2027 года.