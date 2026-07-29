При поддержке Росатома в Тверской области стартовал летний полевой интенсив «Традиции#Вместе.Патриоты»

Фото: Городской молодёжный центр "Звёздный"

28 июля 2026 года в Удомле начал работу летний полевой интенсив «Традиции#Вместе.Патриоты». Его участниками стали более 50 воспитанников военно-патриотических клубов и объединений Тверской области в возрасте от 10 до 17 лет. Организаторами выступили Городской молодёжный центр «Звёздный», Областной молодёжный центр при поддержке Министерства молодёжной политики Тверской области, администрации Удомельского муниципального округа.

Полевой интенсив проводится в рамках проекта «Программа “Традиции#Вместе.Патриоты”», победившего в конкурсе социальных проектов Госкорпорации «Росатом» «80 добрых дел». Инициатором программы является Городской молодёжный центр «Звёздный» Удомли. Её основная цель — развитие гражданско-патриотического воспитания молодёжи Тверской области.

На церемонии открытия ребят приветствовал заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев. Он отметил важность патриотического воспитания молодёжи и подчеркнул, что подобные инициативы помогают формировать ответственность, умение работать в команде и активную гражданскую позицию. По его словам, Госкорпорация «Росатом» поддерживает общественно значимые молодёжные инициативы в городах своего присутствия, создавая возможности для развития и самореализации подрастающего поколения.

Фото: Городской молодёжный центр "Звёздный"

Программа интенсива направлена на приобщение молодёжи к службе в Вооружённых силах Российской Федерации, развитие командного духа, физической выносливости и осознанной гражданской позиции. В течение шести дней участников ждёт расширенный курс занятий и мастер-классов по военно-прикладным дисциплинам, а также несение караульной службы.

В программу вошли турнир по лазертагу и участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Воздушно-десантных войск. Образовательный блок включает просмотр фильма патриотической тематики, создание боевого листка и курс по основам социокультурного проектирования.

Такое сочетание практических и образовательных форматов позволит подросткам познакомиться с основами военной подготовки и получить опыт совместного решения задач.

Помимо полевого интенсива в рамках проекта «Программа “Традиции#Вместе.Патриоты”» ранее состоялись зимняя военно-спортивная игра «Путь к звёздам» и областная военно-спортивная игра «Орлёнок». Завершит программу форум для 200 воспитанников военно-патриотических объединений и клубов, кадетских классов и корпусов региона.

Справка:

Конкурс «80 добрых дел» учреждён Госкорпорацией «Росатом» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия атомной промышленности. Отбор проходил на платформе «Добро.рф» и стал частью отраслевой программы «Люди и города», направленной на формирование комфортной социальной среды. По итогам конкурса поддержку получили четыре инициативы из Удомли: «Зелёный цикл» по переработке вторичного сырья, «Время добрых героев» по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную активность, создание интерактивного спортивного зала в Удомельской средней общеобразовательной школе № 1 имени А. С. Попова и «Программа “Традиции#Вместе.Патриоты”» Молодёжного центра «Звёздный».

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, улучшению качества жизни граждан.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.