Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев: Работа депутатского корпуса продолжается

66-е заседание станет, по всей видимости, завершающим в седьмом созыве регионального парламента. Фото: ЗСТО

Состоявшееся 28 июля очередное, 66-е заседание Законодательного Собрания Тверской области стало, по всей видимости, завершающим в седьмом созыве регионального парламента. Депутаты рассмотрели 24 вопроса повестки дня.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев как важнейшие выделил законы об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области, а также реализацию приватизации государственного имущества Тверской области за 2025 год.

- Исполнение областного бюджеты в прошлом году было по многим параметрам выше, чем в предыдущие, 2023-24 годы. Это результат работы Правительства Тверской области во главе с губернатором, - отметил Сергей Голубев. - Мы надеемся, что исполнение бюджета этого года будет ещё больше приближено к тем плановым показателям, которые в нём заложены.

Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Прошедшее заседание Сергей Голубев назвал «крайним», хотя обстановка может потребовать и последующего сбора депутатов.

-Тем не менее, основные итоги седьмого созыва уже можно подводить, - сказал Сергей Голубев. - Благодаря слаженной работе депутатов принято 429 законов Тверской области и более 1200 постановлений Законодательного Собрания. Это количественные итоги нашей деятельности.

Председатель регионального парламента поблагодарил коллег-депутатов за совместную работу.

- Самое главное - нам удалось обеспечить политическую стабильность, взаимодействие различных политических сил в недрах Законодательного Собрания, на заседаниях, в комитетах и рабочих группах, - подчеркнул Сергей Голубев. -Должен сказать жителям Тверской области, что депутаты седьмого созыва продолжают свою работу на территориях, от которых они избирались.