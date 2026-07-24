Вместо гаджетов - раскопки: как в Торжке дети и родители открывают историю вместе

Археология очень увлекательна. Фото: Детский археологический центр «База»

Торжок - один из древнейших городов Верхневолжья. Его история скрыта не только в старинных храмах и улицах, но и в культурном слое, который на протяжении десятилетий изучают археологи. Сегодня прикоснуться к прошлому могут не только ученые, но и дети и их родители благодаря действующему здесь детскому археологическому центру «База».

Он открылся в декабре 2025 года при Всероссийском историко-этнографическом музее в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры России и стал первым практическим этапом создания в Торжке Археологического парка - масштабного проекта, направленного на сохранение и изучение исторического наследия города.

Фото: Детский археологический центр «База»

За время работы центр уже посетили более четырех тысяч детей. Ребята знакомятся с берестяными грамотами, древней керамикой, ремеслами и письменностью, изучают культурный слой древнего города, работают с копиями археологических находок. Им интересно самим становиться участниками процесса: попытаться восстановить древний сосуд из фрагментов, написать на восковой дощечке или найти «свой» артефакт - именно такие моменты запоминаются лучше всего.

Изначально «База» создавалась как детский центр, но довольно быстро стало понятно: история интересна людям разных возрастов. Родители часто становятся не просто сопровождающими, а полноценными участниками занятий. Они вместе с детьми приходят на мастер-классы по древнерусской письменности, посещают лекции археологов, интересуются историей города.

Фото: Светлана БЕЛОВА

- Взрослые приходят в центр, интересуются историей Торжка и задают вопросы, которые выходят за рамки детской программы. Поэтому мы создаем новые лекции, встречи и практические занятия для семейной и взрослой аудитории, - рассказывает экскурсовод Детского археологического центра Юлия Кожухова.

Получается, что археология становится поводом провести время вместе родителям и детям - без гаджетов, но с увлекательными открытиями.

Для тех, кто хочет заниматься исследованиями серьезнее, в «Базе» работает Школа молодого археолога. Здесь дети изучают основы науки, а летом участвуют в полевой практике. Подробнее об этом - в отдельном материале портала Tverigrad.ru.

- В этом году ребята участвуют в работе на раскопках в Борисоглебском монастыре, а затем будут трудиться у Спасского собора, - говорит ее руководитель Александр Балаклеец.

Для детей это становится настоящим приключением: они работают с инструментами археолога, учатся фиксировать находки и понимать, почему даже небольшой кусочек старинного предмета может рассказать многое о прошлом.Когда ребенок сам находит предмет, который много веков пролежал в земле, он начинает воспринимать прошлое совсем иначе. Это уже не просто информацию из учебника, а личный опыт.

Фото: Светлана БЕЛОВА

Особое место в центре занимает библиотека Петра Дмитриевича Малыгина - известного торжокского археолога, внесшего большой вклад в изучение истории города. Его родные передали в дар музею сотни книг, сборников и исследовательских материалов.

- Для музея было важно создать не просто учебное пространство, а место, где сохраняется преемственность научной археологической школы Торжка. Эти книги показывают, что за каждой находкой стоят исследования, карты, отчеты и большой научный труд, - говорит руководитель детского археологического центра Наталья Сарафанова.

Библиотека стала еще одним примером того, как история объединяет поколения: исследования ученого помогают детям и родителям лучше понять город, в котором они живут.

Интерес к «Базе» проявляют не только школьники и семьи. Недавно Детский археологический центр посетил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Внимание духовных лидеров к нашему проекту имеет для нас огромное значение. Интерес главы митрополии - это подтверждение того, что наша работа по сохранению истории и воспитанию подрастающего поколения созвучна с фундаментальными ценностями нашего общества, - отмечает директор ВИЭМ Ирина Жукова.

По ее словам, первые месяцы работы показали: центр стал важным шагом не только в образовательном направлении.

- «База» стала инвестицией в будущее. Мы учим детей не просто смотреть на историю, а участвовать в ее открытии, - говорит Ирина Жукова.

В ближайшие годы центр продолжит развиваться. Здесь планируют создавать новые семейные программы, расширять интерактивные проекты, развивать цифровые форматы, связанные с историей Торжка, и привлекать к исследованиям подростков.

В перспективе Детский археологический центр станет частью большого проекта Археологического парка в Торжке, где соединятся наука, образование, туризм и сохранение уникального наследия древнего города. А пока главное уже произошло: история перестала быть чем-то далеким, так что дети вместе с родителями получают возможность стать участниками большого путешествия в прошлое - через знания, исследования и настоящие открытия.

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