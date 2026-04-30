В Тверской области ВИЭМ спасает шедевр архитектора Николая Львова

Шедевр Николая Львова - усадьба Знаменское-Раёк. Фото: Павел МАКАРОВ.

Под Торжком Всероссийский историко-этнографический музей продолжает масштабную реставрацию жемчужины русского палладианства, шедевра архитектора Николая Александровича Львова - усадьбы Знаменское-Раёк. В 2022 году эта усадьба была передана в управление ВИЭМ.

Возрождение уникального комплекса, по мнению руководства музея, - задача крайне важная. Ведь до 1917 года в России насчитывалось около 80 тысяч усадебных комплексов. К 2007 году из них осталось около 7 тысяч, а в настоящее время - чуть больше 2,5 тысячи усадеб.

И вот ВИЭМ спасает Знаменское-Раёк, даря усадьбе вторую жизнь.

- Не перестаю благодарить за поддержку Министерство культуры РФ, департамент музеев и поддержки циркового искусства, без которых этой работы не было бы, - говорит директор ВИЭМ Ирина Жукова.

Директор ВИЭМ Ирина Жукова.

В 2025 году открылось финансирование реставрации, начались подготовительные работы. Были проведены лазерное сканирование, ряд спасательных работ, сделаны обмеры, укреплены фундаменты и так далее.

- После завершения реставрации здесь появится музей, концепцию которого мы сейчас разрабатываем совместно с ведущими специалистами страны. Процесс непростой, быстрых результатов пока не удалось получить, - объясняет директор ВИЭМ.

В музее подчеркивают, что особое место в этом проекте займёт экспозиция, посвящённая русской архитектуре, и в частности стилю русского палладианства.

- Мы расскажем, как идеи великого итальянского зодчего Андреа Палладио были переосмыслены и блистательно воплощены на русской почве - в творчестве Николая Александровича Львова, Чарлза Камерона, Джакомо Кваренги и других мастеров, - рассказала Ирина Владимировна.

Посетители экспозиции смогут увидеть чертежи, гравюры, макеты и современные цифровые реконструкции, которые позволят проследить развитие этого стиля.

- Мы хотим показать, что русское палладианство - это не просто архитектурный термин, а яркая страница нашей национальной культуры, связывающая Россию с общеевропейским художественным наследием, - поясняет Ирина Жукова.

