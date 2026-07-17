Виталий Королев на предприятии в ходе одной из рабочих поездок по региону. Фото: ПТО.

Вчера, 16 июля, глава региона Виталий Королев отчитался в Заксобрании о работе областного правительства за 2025 год. Однако руководитель области, которому в сентябре предстоят выборы на пост губернатора, не только рассказал о прошлогодних подвижках в экономике и «социалке» Верхневолжья, но и обратил свой взор в будущее, отметив актуальные тенденции для нашего региона. Интересно, как же видит Виталий Королев перспективы Тверской области, какие приоритеты ставит.

Выступление главы региона длилось больше часа, и в его отчете действительно немало времени было посвящено видению будущего развития Верхневолжья.

БЛИЖЕ К НАРОДУ

Виталий Королев ясно обозначил, что для этого развития представителям областной власти надо выходить из кабинетов и идти к людям, обсуждать все актуальные вопросы, предлагать решения с опорой на мнение общественности. Смысл в том, что надо быть ближе к народу. Глава региона и сам подает пример: в своих многочисленных поездках, осмотрах различных объектов Виталий Королев не отгораживается от людей, а наоборот, при всякой возможности говорит с гражданами, интересуется их взглядом на то, что надо улучшать в регионе, что надо делать. Причем общается руководитель области как со взрослыми, так и с юными жителями Верхневолжья. Поехал на инспекцию в больницу - поговорил с пациентами в коридорах, прошелся по горсаду - узнал мнение прохожих по его преображению, приехал в округ - встретился с местными общественниками. Не из кабинета, а непосредственно на месте поехал разбираться с транспортными вопросами в автобусный парк…

Общение с пациенткой в больнице. Фото: ПТО.

ЗА НАШИ ИНТЕРЕСЫ

Виталий Королев в своем отчете уделил внимание такой важной теме, как развитие отношений, взаимосвязей с большими компаниями, госкорпорациями, с правительством Москвы для развития нашей области. В интересах тверичан. Посыл главы региона ясен: мы открыты, конструктивны и за то, чтобы те, кто у нас, образно говоря, что-то берет, давал бы много и взамен. Открыл у нас предприятие - оформи налоговую прописку, плати налоги в нашу казну, давай рабочие места местным специалистам, запускай свои социальные проекты на нашей земле и т. д. Также Виталий Королев четко и с выгодой для региона продолжает эффективные отношения со столицей.

Соглашение с Москвой заключено. Фото: ПТО.

Глава региона объявил в Заксобрании, что уже намечены реальные перспективы для дальнейшего развития промышленного потенциала Верхневолжья, в том числе с участием очень крупных игроков на отечественном рынке, а также зарубежных партнеров. Виталий Королев прямо заявляет о больших здоровых тверских амбициях в строительстве и развитии производств, других важных для областной экономики объектов. Например, анонсировал актуальный и перспективный проект в цифровой сфере. Речь про создание огромного центра хранения данных. Эти и другие планы и наработки выведут Тверскую область в лидеры в IT-отрасли в стране.

Виталий Королев выступает за развитие той части экономики, которая связана с высокими технологиями. Это должно стать нашим региональным трендом.

С вице-премьером Александром Новаком на одном из предприятий региона. Фото: ПТО.

Глава Верхневолжья также дал еще один ясный сигнал: не надо стесняться лоббировать интересы областной экономики на федеральном уровне. Он и сам уже успешно показал на том же ПМЭФ-2026, как наш регион способен договариваться и притягивать крупных игроков практически в любых отраслях. Тут стоит добавить, что и в Госдуму от Тверской области сейчас идут два мощных игрока, это большой политический ресурс для региона.

ЗА ПОРЯДОК И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Виталий Королев в отчете, говоря о будущем, уделил много внимания малым территориям и селу. Он ясно видит задачу областной власти обеспечивать не только в Твери и райцентрах качество жизни, но и в деревнях и весях. Заодно анонсировал новый проект «Культура для глубинки». Его смысл - в создании точек притяжения для жителей сельских населенных пунктов.

В развитии малых городов Верхневолжья (под это определение подпадают почти все, кроме Твери), Виталий Королев считает важным разработку мастер-планов с учетом всех особенностей территорий: экономических, географических и исторических.

В обсерватории в Калязине. Фото: ПТО.

При этом глава региона сообщил, что за каждым малым городом и каждым муниципалитетом будет закреплен член регионального правительства - куратор. По мнению Виталия Королева, такая персональная ответственность высокопоставленных областных чиновников - лучшее лекарство от формальных подходов.

Конечно, глава региона не обошел вниманием здравоохранение. Тут есть что решать, что улучшать. Виталий Королев уже не раз заявлял, что видит в этом одну из своих главных задач на посту губернатора.

Также глава региона отметил, что запланировано обновление пассажирских автобусов, возвращение социальной карты жителя Тверской области.

И это не все. Отдельно Виталий Королев поговорил о том, каким видит развитие областной столицы. Глава региона предлагает уже сейчас начать готовиться к 900-летию Твери, до которого осталось меньше 10 лет. Он выступает за проект «Тверь 900». Речь про планы комплексного обновления городских пространств, причем с идеей объединения всех тверичан вокруг общей цели, предполагающей открытый разговор, обсуждение инициатив граждан.

Резюмируя, Виталий Королев отметил, что главная цель работы областной власти - порядок, развитие и стабильность: «Именно этого ждут жители региона, и именно это они должны получить».

Газ дан! Фото: ПТО.

В колледже. Фото: ПТО.

Посещение Горсада Твери с депутатом Аленой Аршиновой. Фото: ПТО.