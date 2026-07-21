Виталий Королев расширяет выгодное сотрудничество Тверской области с Москвой

Соглашение с Москвой подписано. Фото: ПТО.

Недавно, 13 июля, взаимосвязь нашего региона и столицы страны вышла на новый уровень. Глава Тверской области Виталий Королев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. Его спектр очень широк, и важно, что оно отвечает интересам Верхневолжья сразу по ряду отраслей.

Виталий Королев в своем недавнем отчете о работе правительства Тверской области перед Заксобранием как раз отметил, что отношения, которые регион выстраивает с партнерами - будь то госкорпорации и компании или то же правительство Москвы, - должны приносить конкретную, ощутимую пользу Тверской области и ее жителям.

Так что же нам дает указанное соглашение? Оно развивает и серьезно расширяет положения подобного документа от 2016 года и охватывает экономику, социальную сферу, инфраструктурные и культурные проекты. Важно отметить, что поддержка Москвы пригодится и в продвижении тверских инициатив на федеральном уровне.

Виталий Королев подписал соглашение с Сергеем Собяниным, развивая отношения с Москвой в выгодную для региона сторону. Фото: ПТО.

Плоды от сотрудничества с Москвой уже ощутимы. Например, Виталий Королев отметил в своем отчете в областном парламенте, что ресурсы столицы помогли Тверской области успешно пройти прошлый зимний период. В частности, по просьбе главы региона Москва помогла с техникой, направив в Тверь снегоуборочные машины. А ведь бывало наоборот, тверская техника привлекалась в Москву по договорам аренды убирать снег, однако благодаря позиции Виталия Королева Тверь получила ответную помощь от столицы.

Глава области в отчете по поводу важности сотрудничества с Москвой также сообщил, что столица выделит 5 млрд рублей в течение 5 лет нашему региону как участнику концессии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Эти средства можно будет пустить, например, на социально значимые проекты.

Еще один актуальный аспект: на встрече Виталия Королева и Сергея Собянина был поднят вопрос продления сроков выплат по федеральным бюджетным кредитам для регионов. Такое решение принято Правительством России для девяти субъектов РФ, в том числе касается и Тверской области. А это значит, что у нас высвобождается еще 1 млрд рублей, и его можно будет также потратить на полезные для Верхневолжья проекты.

В соглашении между нашим регионом и Москвой определены решения и взаимодействие по сохранению экологического баланса в районе расположенного у нас Иваньковского водохранилища - основного источника питьевой воды для столичной агломерации. Для нас это нелишняя помощь от столицы в поддержании там экологии и чистоты.

Есть и более глобальные проекты для сотрудничества. Виталий Королев во время отчета отметил, что наш регион активно встраивается в цифровую экономику. Близость Москвы нам тут на руку. Географическая особенность может принести Тверской области большие деньги. И это уже проявляется. Так, «Сбер» построит именно у нас свой мощный дата-центр. Виталий Королев по итогам серии переговоров выстроил отличные, выгодные для региона взаимоотношения со «Сбером». Отсюда мы уже получили вложения в ремонт главной пешеходной улицы Твери - Трехсвятской.

«Но нельзя забывать и о диверсификации экономики, не только «Сбер» работает с развитием ИИ, есть и другие игроки, сотрудничать постараемся со всеми», - прояснил позицию Виталий Королев.

Говоря о цифровой сфере в контексте отношений с Москвой, стоит отметить, что с 2025 года ряд тверских клиник используют платформу «МосМедИИ» для обработки медобследований. Еще есть решение об использовании в новом учебном году всеми школами Тверской области системы «Московская электронная школа».

В результате нового уровня взаимодействия между нашим и столичным регионом есть подвижки и в туризме: создаются совместные турмаршруты.

Резюмируя, можно сказать, что благодаря усилиям Виталия Королева Тверская область однозначно получит пользу от сотрудничества с Москвой: ресурсы столицы начинают работать в том числе и на нас.