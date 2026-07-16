Погода в День города Твери 18 и 19 июля 2026: Дожди отменяются

С погодой в праздник повезёт. Фото: Павел МАКАРОВ.

В ближайшие выходные, 18 и 19 июля, мы будем отмечать День города. Официально Тверь справляет свой 891-й день рождения в воскресенье, 19 числа (читайте программу Дня города-2026). Но приподнятое настроение совершенн точно придёт к нам уже накануне. Погода будет тому способствовать.

Воодушевляющим прогнозом с «КП»-Тверь» поделилась наш постоянный эксперт, доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

- Заканчивается период ненастья. Наконец-таки выходные пройдут без дождей и с большим количеством солнца! День города определённо удастся. Можно не только погулять, но и позагорать сходить. Тем более что вторая половина июля уж на дворе, - справедливо отмечает наш эксперт.

Погода в День города Твери 18 и 19 июля 2026 года

Расскажем подробнее. Пятница, суббота и воскресенье – чудо что за дни. Дожди отменяются, солнца все три дня будет в достатке, если не избытке.

Однако в пятницу ещё нежарко: +22 (на солнышке, конечно, потеплее). Дело в том, что ветер пока дует с севера. К счастью, он совсем несильный. Давление в этот день держится отметки в 753 мм рт. ст. – повыше нормы.

- Мы окажемся на восточной периферии антициклона, который движется в нашу сторону. Его и благодарим за эту отличную погоду, - говорит Наталья Сердитова.

Ночь с пятницы на субботу прохладная: +13. Облаков-то на небе совсем нет, тепло улетучивается.

Зато в субботу днём уже +24. В ночь на воскресенье +15, а воскресным днём, в праздник, +25. На солнце – ещё жарче.

- Отправляясь гулять, позаботьтесь о том, чтобы с собой у вас была питьевая вода, - советует Наталья Сердитова.

Маленькая ложечка дёгтя: давление понижается. В субботу 753 миллиметра, в воскресенье 749, в понедельник 747-746. Дело в том, что с запада к нам идёт атмосферный фронт, а потому погода немного ухудшится.

Но всё ещё тепло! В ночь на понедельник +17, днём 20 июля +25. Возможны дождики. Пока небольшие. Усилятся они в ночь на вторник, которая будет хоть и дождливой, но тёплой: +18.

В первой половине дня вторника снова дожди. Потом небо начнёт потихонечку проясниваться, и к вечеру осадки должны прекратиться. На градуснике днём +21. Давление 745 миллиметров.

В ночь на среду +14. Днём +20, зато уже без осадков. Давление не изменится.

Ночью на четверг +13. Днём опять +20.

- Вновь ожидаем изменения погоды, - вздыхает Наталья Сердитова. -Виновником этого станет циклон, что спешит к нам с юга. В зависимости от того, как быстро он прибудет, днём или вечером в четверг могут пойти дожди.

Что ж, нам не привыкать. Главное – в выходные наконец-то будет прекрасная погода!